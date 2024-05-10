10 травня – яке свято за новоюліанським календарем: що буде, якщо сьогодні з'явиться веселка

10 травня за новоюліанським календарем вшановується пам'ять апостола Симона Зилота. Наші предки у цей день намагалися не працювати з землею: нічого не садили та не копали. Адже вважалося, що вона відпочиває.

Казали, що Симон робить різні трави цілющими. Тому у свято люди збирали їх, щоб вилікуватися від хвороби, врятувати врожай або худобу від шкідників та захистити дім від зла. Більше про життя святого – на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті апостола Симона Зилота

Симеон Зилот родом з міста Кана Галілейська. Він був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Прізвисько Зилот з'явилося через те, що чоловік дуже поважав закони. Своє життя святий присвятив християнській вірі. Відомо, що його розіп'яли на хресті у Великобританії.

Що не можна робити

Заборонено ображати одне одного, сваритися та лихословити.

Не рекомендується лінуватися, потрібно навести порядок у домі.

Не варто пити багато алкоголю.

Краще відкласти дорогі покупки на інший день.

Народні прикмети

Гроза – до такої ж погоди у червні.

Веселка – до рясного врожаю меду.

Якщо випаде дощ, то таким буде все літо.

Роса – до хорошого врожаю ягід та фруктів.

Що ще відзначають

10 травня відзначається Всесвітній день руху для здоров'я. Свято запровадили у 2003 році. Його ініціаторами стали країни, які входять у ВООЗ. Мета цієї події – розповісти людям про важливість фізичної активності у житті.

Крім того, на сьогодні припадає щорічне свято – День океану-матері. Таку ініціативу створили для того, щоб закликати людей захищати океани, а не засмічувати їх. Адже водойми важливі для нашого існування.