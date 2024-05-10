Говорили, что Симон делает различные травы целебными. Поэтому в праздник люди собирали их, чтобы вылечиться от болезни, спасти урожай или скот от вредителей и защитить дом от зла. Больше о жизни святого – на сайте LifeStyle 24.
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День памяти апостола Симона Зилота
Симеон Зилот родом из города Кана Галилейская. Он был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Прозвище Зилот появилось из-за того, что мужчина очень уважал законы. Свою жизнь святой посвятил христианской вере. Известно, что его распяли на кресте в Великобритании.
Что нельзя делать
- Запрещено оскорблять друг друга, ссориться и сквернословить.
- Не рекомендуется лениться, нужно навести порядок в доме.
- Не стоит пить много алкоголя.
- Лучше отложить дорогостоящие покупки на другой день.
Народные приметы
- Гроза – к такой же погоде в июне.
- Радуга – к обильному урожаю меда.
- Если выпадет дождь, то таким будет все лето.
- Роса – к хорошему урожаю ягод и фруктов.
Что еще отмечают
10 мая отмечается Всемирный день движения для здоровья. Праздник ввели в 2003 году. Его инициаторами стали страны, которые входят в ВОЗ. Цель этого события – рассказать людям о важности физической активности в жизни.
Кроме того, на сегодня приходится ежегодный праздник – День океана-матери. Такую инициативу создали для того, чтобы призвать людей защищать океаны, а не засорять их. Ведь водоемы важны для нашего существования.