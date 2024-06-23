23 червня – Трійця в Україні: головні заборони та традиції свята

23 червня віряни святкують Трійцю. Традиційно це свято припадає на п'ятдесятий день після воскресіння Христового. Сьогодні у церквах проходять урочисті богослужіння, на які сходяться люди.

У народі кажуть, що у цей день починаються Зелені свята, тому будинки прикрашають зеленню та гілками. Люди беруть лепеху, чебрець, любисток, м'яту та полин. Більше про це свято розповість LifeStyle 24.

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Трійця 2024: історія свята та традиції предків

Трійця вважається одним із найголовніших християнських свят. Напередодні Вознесіння Господь сказав своїм учням, що незабаром до них прийде Святий Дух. Згодом так і сталося. Ба більше, він подарував апостолам знаннях різних мов. Завдяки цьому вони почали поширювати слово Боже по всьому світу. Сьогодні віряни традиційно вшановують Бога Отця, Бога Духа Святого та Бога Сина. Свято має ще одну популярну назву – П'ятдесятниця.

З давніх-давен родичі та друзі на Трійцю ходять в гості одне до одного. Напередодні господині готують багато страв, зокрема й основну – коровай. Раніше люди також влаштовували гучні гуляння ввечері, де співали та танцювали. Одним зі звичаїв наших предків у свято було сватання. Вважалося, що у такому разі на закоханих чекало щасливе сімейне життя.

Що не можна робити

Заборонено відмовляти у допомозі людям.

Не можна вживати алкоголь, дозволяється лише вино.

Не варто сваритися, розпускати плітки, брехати та лихословити.

Важку фізичну працю рекомендується відкласти на інший день.

Народні прикмети

Якщо надворі буде жарко, то чекайте на сухе літо.

Сьогодні квіти та зілля володіють цілющими властивостями.

Дощ – до теплої погоди влітку.

Якщо випав дощ, а потім виглянуло сонце, то буде багатий врожай.

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Що ще відзначають

Щороку 23 червня українці святкують День державної служби. 4 квітня 2003 року свято запровадив тодішній президент України Леонід Кучма. До речі, сьогодні також відзначається День державної служби ООН.

Крім того, на останню неділю червня припадає День молодіжних і дитячих громадських організацій України. Таку подію започаткували у 2008 році.