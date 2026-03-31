Тренди 2026 року натхненні естетикою легкої недбалості та романтизму, що дозволяє кожній дівчині створювати стильні образи самостійно, не виходячи з дому. Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan.

Які трендові зачіски 2026 року легко повторити вдома?

Half up half down із косичками

Ця зачіска стане справжнім порятунком для тих, хто любить розпущене волосся, але хоче додати йому певної структури. Щоб її повторити, вам варто просто відділити верхню частину пасом і зафіксувати їх на потилиці, залишаючи решту довжини вільною. Після цього слід зробити тонкі коси та вплести їх або в сам хвостик, або симетрично з боків.

Тонкі коси і банти

Естетика "кокетки" продовжує підкорювати світ, і поєднання мікрокіс з бантами – найпростіший спосіб бути в тренді. Вам потрібно заплести дві або три ледь помітні косички біля самого обличчя, які будуть грайливо виглядати з-під основної маси волосся. Після цього потрібно взяти мініатюрні стрічки або бантики та прикріпити їх на кінчиках кожної коси. Це ідеальний вибір для побачення чи прогулянки, коли хочеться додати образу особливого шарму без зайвих зусиль.

Коса з хвостів

Якщо ви мрієте про густу, об'ємну косу, але ваше волосся від природи тонке, то ця техніка стане вашим порятунком. Секрет цієї зачіски полягає у тому, що це не плетіння в класичному розумінні, а серія з'єднаних між собою хвостиків, з яких витягуються пасма для створення текстури. Такий візуальний трюк дозволяє створити ілюзію розкішної густоти всього за кілька хвилин.

Коса навиворіт

Якщо ви хочете досягти максимального об'єму навіть на тонкому волоссі, коса навиворіт стане вашою улюбленою зачіскою. Її секрет полягає в тому, що під час плетіння пасма кладуться не зверху одне на одне, а знизу. Завдяки цьому коса виходить масивною, створюючи 3D-ефект. Це виглядає набагато ефектніше за класичний варіант і тримається протягом усього дня, навіть якщо ви ведете дуже активний спосіб життя.

Французька коса

Це вічна класика, яка у 2026 році набула статусу універсальної зачіски для будь-якої події. Французька коса ідеально підкреслює риси обличчя та виглядає надзвичайно охайно. Вона однаково доречна як на діловій зустрічі, так і в спортзалі.

