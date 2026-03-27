Це робить образ живим і стильним. Видання VOGUE вже відзначило косий проділ як головний hair-тренд весни.

Косий проділ однаково добре працює як на короткому, так і на довгому волоссі. Його носять і з графічними "голлівудськими" хвилями, і з м'якими, природними укладками, і навіть в зачісках з "прилизаним" ефектом.

Як зробити косий проділ?

Просто змістіть проділ з центру на бік. Який бік обрати – залежить від ефекту, який хочете отримати. Для об'єму – у протилежний бік від природного волосся, для м'якого ефекту орієнтуйтесь за природним напрямком.

Стилісти з зачісок радять також враховувати форму обличчя: глибокий проділ візуально витягує круглі риси, тоді як більш легкий і природний варіант робить їх м'якшими.

Як носити косий проділ / Фото з Pinterest

Що відомо про історію популярності косого проділу?

Ця зачіска насправді має багату історію, яка тягнеться майже століття. Дослідниця Рейчел Гібсон зазначила, що косий проділ почав завойовувати популярність у 1920-х, коли жінки носили короткі стрижки в стилі garçonne.

Стрижки в стилі garçonne / Фото з Pinterest

У 1940-х косий проділ знову увійшов у моду, цього разу на довгому хвилястому волоссі, яке підкреслювало романтичність і жіночність – прикладом служила зірка кіно Вероніка Лейк.