Тейлор Свіфт повертає у моду "хвилі русалки": як повторити бездоганну літню зачіску

Нова трендова зачіска на літо, яку варто спробувати – mermaid waves або хвилі русалки. Її легко зробити, до того ж вона пасує усім типам та кольорам волосся.

Стримані пляжні хвилі віднедавна отримали нову назву – mermaid hair, тобто хвилі Русалоньки. Тренд завоював неймовірну популярність у тіктоці, зібравши близько 62 мільйонів переглядів – і ця цифра невпинно зростає.

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Хвилі русалки були у тренді й раніше, але влітку мода на цю зачіску на піку. Адже вона суперзручна у носінні та не потребує особливого догляду. Це й довела американська зірка Тейлор Свіфт на своїх концертах.

Хвилі русалоньки мають бездоганний вигляд без особливих зусиль, а ще підходять для будь-якого типу й кольору волосся: чи то зачіска з чубчиком, чи блонд.

Не тільки Тейлор Свіфт повернула пляжні хвилі у моду: з ними показалась Кім Кардашян, а також Зендая.



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Якщо у вас хвилясте волосся від природи, усе, що знадобиться для зачіски – продукти для блискучого й здорового волосся.

Як зробити mermaid hair

Володаркам прямого волосся слід зробити кілька кроків для гарних пляжних хвиль. Розпочніть з чистого сухого волосся та використайте трьохріжкову плойку, яка швидко створить бажаний образ. Щоб хвилі були рівномірними, вибирайте однакову кількість пасм та тримайте прилад паралельно до землі.

Якщо у вас немає професійної потрійної плойки, вирівнювач теж підійде. Виберіть пасмо шириною не більше 3 сантиметрів та проходьтеся уздовж пасма то різко вниз, то вверх, затримуючись на кілька секунд. Не забувайте про термозахист.

Образи з хвилями русалоньки для натхнення / Фото з інстаграму