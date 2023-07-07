Експерти вибрали 10 трендів у манікюрі, що однозначно домінують цього року. Вони свіжі, яскраві та привертають увагу.

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Blush Nails

Цей тренд манікюру – "рум'яні нігті" – нагадує обличчя, на яке нанесли багато рум'янцю. Це немов яскрава пляма, яка розпливається до кінчиків нігтів. У моді зараз персикові та рожеві відтінки.

Спалах неону

Несподівано завірусилися неонові нігті – це цікавий спосіб додати яскравості у свій образ. Кислотні лимонні відтінки – стиль 2023 року.

Трохи готики

Готична романтика ще не така популярна, але вже набирає обертів на показах осені 2023. Це хромовані або чорні нігті у вікторіанському стилі.

Lip Gloss Nails

Lip Gloss Nails – одні з перших трендів цього року, що спробувало безліч знаменитостей. Це однозначний фаворит для тих, хто любить природний та делікатний манікюр. Усе, що потрібно – блискучий бежевий лак.

Chrome Zone

Сріблястий хромований макіяж – цікавий та особливий тренд у манікюрі цього року. Металеві відтінки та гостра форма нігтів – те, що потрібно для драматичного образу.

Класичний червоний

Цей колір, здається, ніколи не виходить з моди, а зараз стає все більш популярним. Яскраво-вишневий відтінок варто спробувати цього літа.

Лавандовий серпанок

Ніжні лавандові кольори можна поєднувати з усіма відтінками фіолетового – це працює завжди.

Усі кольори

Тейлор Свіфт та Селена Гомес вирішили носити різноманітні кольори на кожному з нігтів – і це чудова ідея для літнього манікюру. Якщо не знаєте, які кольори поєднати, візьміть пастельні.

Milk Bath Nails

Молочні нігті можуть бути просто звичайними, а можна додати сухоцвіту та немов занурити його у "ванну" з гель-лаку. Це має дивовижний вигляд.

Мікрофренч

Французький манікюр то йде, то повертається. Цього року модною вважають тонку білу лінію, яку ще можна підкреслити блискітками.