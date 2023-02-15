Тренди зимового манікюру 2023: актуальні ідеї, що надихають

Останні тижні зими уже добігають кінця. Перед настанням весни пропонуємо спробувати трендові ідеї манікюру, що надихнуть вас і дадуть родзинки образам.

У зимовий період нейл-артисти радять віддавати перевагу холодним та пастельним відтінкам. Це синій, молочний, нюдовий, смарагдовий. Незмінною класикою залишається чорний манікюр, а серед яскравих акцентів можна обрати оригінальний принт або блискітки.

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Леопардовий або анімалістичний

Леопардовий принт особливо актуальний у цей період. Такий анімалістичний малюнок виглядатиме на нігтях вишукано та стильно.



Ідеї зимового манікюру / Фото з інстаграму Betina R. Goldstein

Ефект металік

Яскравий блиск на нігтях стане чудовим доповненням до будь-якого образу. Він сяятиме та переливатиметься на сонці, якого стає все більше наприкінці лютого.



Ідеї зимового манікюру / Фото з інстаграму Betina R. Goldstein

Синій та відтінок електрик

Синій, блакитний та інші відтінки ще нагадуватимуть про свята, але й матимуть лаконічний вигляд на нігтях. Якщо є бажання експериментів, можна не лише заповнити нігті одним кольором, але й попрацювати над дизайном.



Ідеї зимового манікюру / Фото з інстаграму thehotblend

Чорний класичний манікюр

Чорний колір – незмінна класика, що потрапляє у всі тренди. Зимою можна зробити цікаві акценти з чорним кольором, або вдатись до оригінальних дизайнів – поєднати анімалістичний принт і чорний колір чи будь-які інші варіанти.



Ідеї зимового манікюру / Фото з інстаграму Betina R. Goldstein

Оригінальний френч

Французький манікюр теж актуальний у всі пори року, та взимку можна вдатись до темних або пастельних відтінків.



Ідеї зимового манікюру / Фото з інстаграму Betina R. Goldstein

Смарагдовий відтінок

Зелений та смарагдовий колір ще нагадуватимуть нам про кольори свята, ялинки та новорічних подарунків. Манікюр у таких відтінках – чудова нагода попрощатися з зимою.



Ідеї зимового манікюру / Фото з інстаграму thehotblend

Квітковий арт

В останні тижні зими можна підготуватись і до весняного періоду, коли все розквітає. Але робити акцент на пастельних і ніжних кольорах.



Ідеї зимового манікюру / Фото з інстаграму thehotblend