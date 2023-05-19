Готуйтесь до теплих ночей правильно: головні тренди зачісок літа 2023, що підкорять усіх

Теплий, сонячний та яскравий період літа вже зовсім близько. У цю пору року серед головних трендів літа – стильний об'єм, стрижка боб та недбалий пучок.

Літо настане вже за кілька тижнів – і до нього слід підготуватися правильно. Серед бюджетних засобів зміни іміджу – нова зачіска або стрижка, що вплинуть на впевненість у собі. Головні тренди у зачісках на літо 2023 дивіться нижче.

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Об'єм 90-х

Цього літа буде модно надавати волоссю об'єм та пишність. Надихатись можна як багатошаровою зачіскою Памели Андерсон, так і стилем Сінді Кроуфорд. Густе об'ємне волосся справляє враження здорового, додає образові родзинки та має самодостатній вигляд.



Тренди зачісок на літо 2023 / Фото з інстаграму Сінді Кроуфорд

Glam Rock

Стиль глем-року в зачісках натхненний 70-ми та серіалом "Дейзі Джонс та The Six". Він відображається у стрижці маллет, чубчику та трохи недбало вкладених локонах. Водночас текстурне та хвилясте волосся навіть не потребує додаткової укладки.



Тренди зачісок на літо 2023 / Фото Vogue

Кучерявий маллет

Як розповів перукар Адір Абергель, тренд маллету започаткували Девід Боуї та Патті Сміт, а згодом його наслідували Майлі Сайрус й Ріанна. Нині за приклад трендового маллету взялась Кетрін Стюарт – це стрижка з елементами зухвалості й епатажу. Стрижку варто обирати під свої риси обличчя. Щоб пом'якшити риси вилиць та шиї, залиште довгі пасма біля вух та вздовж шиї. Перукар запевняє, що так стрижка матиме більш жіночний вигляд.

Недбалий пучок

У цьому випадку вам не потрібна допомога професійних стилістів та перукарів. "Припиніть вагатися і спробуйте зачіску, яка потребує зовсім небагато зусиль. Зберіть волосся у хвіст, розділіть на дві частини, а потім зав’яжіть їх у вузол. Якщо у вас тонке волосся, зв’яжіть його один раз, густіше – закрутіть двічі, закріпіть шпилькою – і готово. Що безладніше, то краще", – радить Ларрі Кінг.



Тренди зачісок на літо 2023 / Фото з інстаграму Даші Кацуріної

Блиск і бездоганність

Здорове та блискуче волосся – найперша умова хорошої зачіски. Перукар Розі Гантінгтон-Вайтлі радить не забувати про догляд і приділяти час волоссю. Серед його основних вказівок – спати на шовкових подушках та використовувати зволожувальні сироватки. Якщо вам потрібен швидкий ефект блиску – нанесіть спрей та розчешіть його щіткою (тому варто носити ці предмети у своїй сумочці).



Тренди зачісок на літо 2023 / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Боб у тренді

Стрижка боб усе ніяк не вийде з моди, а особливо актуальним він став улітку. Сьогодні трендовим вважають боб довжиною до лінії щелепи. Плюси бобу в тому, що він пасує і тонкому, і густому волоссю, а ще його легко укладати. Простий лайфхак – заправити волосся за вухо, поки воно сохне. Так утвориться природна хвиля.



Тренди зачісок на літо 2023 / Фото з інстаграму Гейлі Бібер