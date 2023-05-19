Лето наступит уже через несколько недель – и к нему следует подготовиться правильно. Среди бюджетных средств смены имиджа – новая прическа или стрижка, которые повлияют на уверенность в себе. Главные тренды в прическах на лето 2023 года смотрите ниже.

Смотрите также Можно повторить дома: 8 роскошных идей маникюра на последний звонок

Объем 90-х

Этим летом будет модно придавать волосам объем и великолепие. Вдохновляться можно как многослойной прической Памелы Андерсон, так и стилем Синди Кроуфорд. Густые объемные волосы производят впечатление здорового, придают образу изюминку и выглядит самодостаточно.



Тренды причесок на лето 2023 / Фото из инстаграма Синди Кроуфорд

Glam Rock

Стиль глэм-рока в прическах вдохновлен 70-ми и сериалом "Дэйзи Джонс и The Six". Он отображается в стрижке маллет, челке и немного небрежно вложенных локонах. В то же время текстурные и волнистые волосы даже не нуждаются в дополнительной укладке.



Тренды причесок на лето 2023 / Фото Vogue

Кудрявый маллет

Как рассказал парикмахер Адир Абергель, тренд маллета начали Дэвид Боуи и Патти Смит, а впоследствии его подражали Майли Сайрус и Рианна. Сейчас в качестве примера трендового маллета взялась Кэтрин Стюарт – это стрижка с элементами дерзости и эпатажа. Стрижку следует выбирать под свои черты лица. Чтобы смягчить черты скул и шеи, оставьте длинные пряди у ушей и вдоль шеи. Парикмахер уверяет, что так стрижка будет выглядеть более женственно.

Небрежный пучок

В этом случае вам не нужна помощь профессиональных стилистов и парикмахеров. "Прекратите колебаться и попробуйте прическу, которая требует совсем немного усилий. Соберите волосы в хвост, разделите на две части, а затем завяжите их в узел. Если у вас тонкие волосы, свяжите их один раз, погуще – закрутите дважды, закрепите шпилькой – и готово. Чем беспорядочнее, тем лучше", – советует Ларри Кинг.



Тренды причесок на лето 2023 / Фото из инстаграма Даши Кацуриной

Блеск и безупречность

Здоровые и блестящие волосы – первое условие хорошей прически. Парикмахер Рози Гантингтон-Уайтли советует не забывать об уходе и уделять время волосам. Среди его основных указаний – спать на шелковых подушках и использовать увлажняющие сыворотки. Если вам нужен быстрый эффект блеска, нанесите спрей и расчешите его щеткой (поэтому следует носить эти предметы в своей сумочке).



Тренды причесок на лето 2023 / Фото из инстаграма Рози Гантингтон-Уайтли

Боб в тренде

Стрижка боб все никак не выйдет из моды, а в особенности актуальным он стал летом. Сегодня трендовым считают боб длиной до линии челюсти. Плюсы боба в том, что он подходит и тонким, и густым волосам, а еще его легко укладывать. Простой лайфхак – заправить волосы за ухо, пока они сохнут. Так появляется естественная волна.



Тренды причесок на лето 2023 / Фото с инстаграма Гейли Бибер