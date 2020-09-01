Сьогодні настав перший день осені, а це означає, що час планувати осінній гардероб. Ми розібралися в тому, що представляли у своїх колекціях імениті дизайнери, тож знаємо, що ви будете носити цієї осені.

Дізнатися про те, що буде модним та трендовим уже зовсім скоро – завжди приємно та цікаво. Мода на речі із сезону в сезон змінюється просто кардинально. Відтак, аби ви були завжди в тренді, ми розповімо вам про речі, які осінню найбільше домінуватимуть.

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Інститут кольору Pantone визначив головні кольори сезону осінь-зима 2020/2021. Серед трендових кольорів – насичений мальвово-червоний (Samba), бузково-фіолетовий (Magenta Purple), янтарно-помаранчевий (Amber Glow), жовто-зелений (Green Sheen), колір обпаленої червоної цегли (Fired Brick).

Тренди осені 2020

Компліментарне поєднання кольорів

Сюди відносяться усі поєднання яскравих кольорів. Такі відтінки доволі небезпечні, адже при виборі яскравих кольорів треба зберігати золоту середину, адже дуже легко можна перейти межу і виглядати безглуздо та недоречно.

Фахівці радять звертати поєднувати цієї осені такі кольори: фіолетовий + жовтий, зелений + оранжевий, синій + жовтий.

Стилісти рекомендують ніколи не поєднувати чорний і коричневий; червоний і рожевий; ліловий та фіолетовий; темно-синій і чорний; сливовий та фіолетовий.



Кольоровий одяг додасть цікавий акцент у ваш гардероб / Pinterest



Колорблокінг додасть барв у діловий гардероб / Pinterest



Яскравий колорблокінг – запорука вашого красивого образу / Pinterest

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Бузковий одяг

Ніжні відтінки бузкового кольору ідеально впишуться в осінню палітру кольорів. І поки ще не настали холодні та сірі дні, радимо вам внести різноманіття в осінній гардероб яскравим кольором, який подарує гарний настрій не лише вам, але й оточуючим. На міланському тижні моди в фіолетових тонах дефілювали моделі Hugo Boss та Prada.



Бузковий одяг ідеально впишеться у палітру осінніх кольорів

Шкіряні тренчі

Тренчкот, який, зазвичай, переважає у світлих відтінках – можемо побачити цього сезону не лише у шкіряному чорному виконанні, але й у різних приглушених відтінках. Це можуть бути коричневі, червоні, салатові чи молочні тренчі. Саме такий виріб восени буде дуже популярним.



Шкіряний тренч – безумовний тренд осені 2020 року / Pinterest



Шкіряний тренч буде прекрасно поєднуватися на контрасті з іншими кольорами / Pinterest

Костюми

Штанний костюм – мастхев цієї осені. Якщо ви ще не придбали жакет та штани одинакового відтінку – поспішайте, адже костюм буде на шаленому піку популярності. Річ у тім, що у цьому році важливо почувати себе в одязі зручно та комфортно, а штанний костюм цьому ідеально сприяє. Ранкові клопоти перед шафою тепер зведуться до мінімуму.



Штанний костюм – тренд нового сезону / Pinterest



Обираючи штанний костюм – робіть акцент на штанах палаццо / Pinterest

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Стьобаний плащ

Дизайнери завжди знаходять можливість урізноманітнити верхній одяг цікавими деталями. Практичне і затишне стьобане пальто повертається знову у моду. Fashion-експерти радять робити акцент на талії за допомогою поясу чи ременю. У нових колекціях безліч оригінальних ідей представили Balenciaga, Chanel, Moncler та інші.



Стьобаний плащ виглядає не лише красиво, але й досить стильно / Vogue

Клітинка

Клітинка – класичний принт, який не може вийти з моди. Тому дизайнери з року в рік лише роблять акценти на великій чи дрібній клітинці. Осінню переважатиме велика клітинка, яка є повсякденним стилем, навіть неформальним, тож ідеально підійде до світлих та чорних джинсів.



Клітинка – один із головних трендів осені 2020 / Pinterest

В такому поєднанні образ виглядатиме стильно і жіночно. Пам'ятайте, що клітинка – це не лише строгість, але й романтика.