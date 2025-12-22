Щоб полегшити це завдання молодим батькам, експерти порталу Nameberry проаналізували сучасні культурні течії та сформували прогноз найпопулярніших імен на 2026 рік, повідомляє 24 Канал. Детальніше про це – читайте більше в нашому матеріалі.

Не пропустіть Від Наталії до Йосипа: що означають імена, пов'язані з Різдвом

Головні тренди дитячих імен на 2026 рік: як назвати дитину?

Одним із найпотужніших трендів 2026 року стане повернення до давніх цивілізацій. Батьки надихатимуться історією, обираючи величні імена, зокрема Олімпія, Марселла, Рамзес чи Ісідора.

Цей інтерес до минулого підхоплює і тренд на британську літературу. Так, імена героїв романів Дарсі, Тесс та Едмунд знову стануть актуальними, а прізвища легендарних авторів, наприклад, Бронте, перетворяться на самостійні імена.

Водночас масова культура продовжить диктувати свої правила і в наступному році. Популярність жанру романтичного фентезі сформує запит на екстравагантні імена з "іншого світу" – Каліста, Корделія, Алістер чи Торен. А глобальне захоплення аніме та корейськими дорамами призведе до популярності коротких та звучних імен, як-от Аня, Румі, Джину чи Кіро.

Також експерти прогнозують моду на імена, в яких панують голосні звуки. Зокрема, Анаїя, Ейріан і Тадео. А для тих, хто шукає особливої символіки, стануть популярними імена-числа – Уна, Севен, Мільйон та Одинадцять.

Крім цього, трендовими іменами 2026 року будуть гламурні варіанти, зокрема Мерілін, Роксі й Офелія, та глибоко духовні – Сайпресс, Крід і Шайло.

Популярні імена у 2026 році / Фото Freepik

Яке ім'я вчені назвали найкрасивішим у світі?