Трикотажні жилети стали модними ще в минулому сезоні, втім справжній фурор спричинили лише цієї осені. Безумовно, трикотажний жилет став неабияк трендовим елементом гардеробу, який хочуть одягнути всі. З чим поєднувати жилет та як правильно носити – читайте далі.

Короткий, середньої довжини, подовжений, в’язаний, з круглим та V-образним вирізом – жилети представлені в найрізноманітніших фасонах та кольорах. Трикотажні жилети можна комбінувати з сорочками, блузками, сукнями, водолазками та багатьма іншими елементами гардеробу, пише 24 канал.

Цікаво Як носити берет восени в стилі "Емілі в Парижі": найкраща добірка

Актуальні зараз жилети-светри без рукавів відсилаються до вінтажної естетики. З ними можна придумати десятки різних поєднань. У матеріалі ми зібрали найкращі варіанти носіння жилетки цієї осені.

Як носити трендовий жилет



Як носити трендову жилетку восени / Фото з Pinterest



Як носити трендову жилетку восени / Фото з Pinterest



Як носити трендову жилетку восени / Фото з Pinterest



Як носити трендову жилетку восени / Фото з Pinterest



Як носити трендову жилетку восени / Фото з Pinterest



Як носити трендову жилетку восени / Фото з Pinterest