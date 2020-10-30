Тренд осені – трикотажний жилет: з чим його носити
Трикотажні жилети стали модними ще в минулому сезоні, втім справжній фурор спричинили лише цієї осені. Безумовно, трикотажний жилет став неабияк трендовим елементом гардеробу, який хочуть одягнути всі. З чим поєднувати жилет та як правильно носити – читайте далі.
Короткий, середньої довжини, подовжений, в’язаний, з круглим та V-образним вирізом – жилети представлені в найрізноманітніших фасонах та кольорах. Трикотажні жилети можна комбінувати з сорочками, блузками, сукнями, водолазками та багатьма іншими елементами гардеробу, пише 24 канал.
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Актуальні зараз жилети-светри без рукавів відсилаються до вінтажної естетики. З ними можна придумати десятки різних поєднань. У матеріалі ми зібрали найкращі варіанти носіння жилетки цієї осені.
Як носити трендовий жилет
Як носити трендову жилетку восени / Фото з Pinterest
Як носити трендову жилетку восени / Фото з Pinterest
Як носити трендову жилетку восени / Фото з Pinterest
Як носити трендову жилетку восени / Фото з Pinterest
Як носити трендову жилетку восени / Фото з Pinterest
Як носити трендову жилетку восени / Фото з Pinterest
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