Трикотажные жилеты стали модными еще в прошлом сезоне, впрочем настоящий фурор вызвали только этой осенью. Безусловно, трикотажный жилет стал очень трендовым элементом гардероба, который хотят надеть все. С чем сочетать жилет и как правильно носить – читайте дальше.

Короткий, средней длины, удлиненный, вязаный, с круглым и V-образным вырезом – жилеты представлены в самых разнообразных фасонах и цветах. Трикотажные жилеты можно комбинировать с рубашками, блузками, платьями, водолазками и многими другими элементами гардероба, пишет 24 канал.

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Актуальные сейчас жилеты-свитера без рукавов делают отсылку к винтажной эстетике. С ними можно придумать десятки различных сочетаний. В материале мы собрали лучшие варианты ношения жилетки этой осенью.

Как носить трендовый жилет



Как носить трендовую жилетку осенью / Фото с Pinterest



Как носить трендовую жилетку осенью / Фото с Pinterest



Как носить трендовую жилетку осенью / Фото с Pinterest



Как носить трендовую жилетку осенью / Фото с Pinterest



Как носить трендовую жилетку осенью / Фото с Pinterest



Как носить трендовую жилетку осенью / Фото с Pinterest