Прямі брови – найбільший тренд макіяжу 2023: показують Белла Хадід і Флоренс П'ю

Найбільшим трендом у макіяжі стилісти називають оригінальну форму брів – пряму й більш плоску. Вона заполонила тікток та перебрала "корону" у минулого тренду – вузьких брів.

Брови обрамляють обличчя, роблять очі відкритими та додають активності у вашу міміку. Та прямі брови навіть кращі – вони роблять обличчя більш витягнутим і піднятим. Тому ця форма підійде для довгого овального обличчя, але не надто пасуватиме для серцеподібної форми.

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Прямі брови – це зазвичай виголений чи вищипаний хвостик брови, що зазвичай опускається вниз. Приклад цієї форми брів демонструє модель Белла Хадід.

Як повторити форму

Стилісти не радять використовувати лезо, щоб зробити пряму форму брів. Після бритви волоски ростимуть у різні боки та стануть більш жорсткими. Натомість можна звернути увагу на арку брів і не вищипувати зайві волоски під дугою. Так брови виглядатимуть більш плоскими.

Варто пам'ятати, що волосся брів відростає не так швидко, тому зважте всі "за" і "проти", перш ніж змінювати образ. Найкраще звернутись до майстра.



Міранда Керр / Фото з інстаграму

Як створити ілюзію прямих брів

Якщо ви хочете лиш спробувати форму прямих брів, можна скористатись секретами макіяжу. Скористайтесь консилером, щоб зафарбувати дугу зверху та частинку хвостика. Олівцем для брів дофарбуйте волосинки, де потрібно, зокрема, під дугою. Гелем чи фіксатором закріпіть мейкап.

Флоренс П'ю / Фото з інстаграму