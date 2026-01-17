Чи можна ходити до церкви без покритої голови: священник ПЦУ дав чітку відповідь

Багато хто звик вважати, що жінка без покритої голови у храмі порушує церковні канони. Втім, якщо уважно прочитати Святе Письмо, то можна знайти зовсім інше трактування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю священника Православної Церкви України Олексій Філюк для ютуб-каналу Марічки Довбенко. Отець нагадав, що саме для жінки є природним "покривалом", даним Богом.

Чи можна ходити до церкви без покритої голови?

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, у сучасному світі наявність хустки не є показником віри. Він зазначив, що у його храмі ставлення до цього атрибуту є демократичним.

У мене в церкві 50% вірян покриває голову, 50% – ні. Я ні з кого знімати не буду хустину, і нікого не буду зав'язувати в хустину. Це індивідуальний вибір кожної людини,

– наголосив отець Олексій.

Він також додав, що надмірна суворість у цьому питанні та осуд жінок без головних уборів є, певною мірою, історичним "насадженням Московщини", яке залишило свій слід на українських церковних традиціях. Священник закликав вірян уважно читати Святе Письмо та не виривати фрази з контексту.

Що каже Біблія про хустку?

Священник Олексій Філюк пояснив слова апостола Павла, на які часто посилаються прихильники суворого дрескоду. Дійсно, учень Христа рекомендував жінкам приносити хвалу Богу з покритою головою, а чоловікам – з непокритою. Однак у тому ж писанні є важливе уточнення.

В іншому місці він каже: "а покривалом голови жінки є її волосся". Тому жінкам можна ходити з непокритими головами до церкви. Читаймо Святе Письмо уважно і не перекручуємо Біблію,

– додав Олексій Філюк.

До речі, настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній також зазначав, що обов'язковість хустки на голові або спідниці для жінок, які йдуть до церкви, є застарілим міфом і надуманою забороною. Також він наголосив, що Церква відкрита для всіх, незалежно від їхнього соціального статусу чи зовнішнього вигляду.

Водночас священник зауважив, що в біблійному контексті існує застереження щодо зовнішнього вигляду, але воно стосується не відсутності тканини на голові, а кардинальних дій із волоссям.

За його словами, "огидою в очах Божих" вважається, коли жінка голить свою голову. Саме це, а не відсутність хустки, засуджується у священних текстах.