Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью священника Православной Церкви Украины Алексей Филюк для ютуб-канала Марички Довбенко. Отец напомнил, что именно для женщины является естественным "покрывалом", данным Богом.

Смотрите также Особенно верующим: почему категорически нельзя убивать пауков

Можно ли ходить в церковь без покрытой головы?

По словам священника ПЦУ Алексея Филюка, в современном мире наличие платка не является показателем веры. Он отметил, что в его храме отношение к этому атрибуту является демократическим.

У меня в церкви 50% верующих покрывает голову, 50% – нет. Я ни с кого снимать не буду платок, и никого не буду завязывать в платок. Это индивидуальный выбор каждого человека,

– подчеркнул отец Алексей.

Он также добавил, что чрезмерная строгость в этом вопросе и осуждение женщин без головных уборов является, определенной степени, историческим "насаждением Московщины", которое оставило свой след на украинских церковных традициях. Священник призвал верующих внимательно читать Священное Писание и не вырывать фразы из контекста.

Священник ПЦУ Алексей Филюк о платке в церкви: смотрите видео онлайн

Что говорит Библия о платке?

Священник Алексей Филюк объяснил слова апостола Павла, на которые часто ссылаются сторонники строгого дресс-кода. Действительно, ученик Христа рекомендовал женщинам приносить хвалу Богу с покрытой головой, а мужчинам – с непокрытой. Однако в том же писании есть важное уточнение.

В другом месте он говорит: "а покрывалом головы женщины являются ее волосы". Поэтому женщинам можно ходить с непокрытыми головами в церковь. Читаем Священное Писание внимательно и не перекручиваем Библию,

– добавил Алексей Филюк.

Кстати, настоятель ПЦУ митрополит Епифаний также отмечал, что обязательность платка на голове или юбки для женщин, которые идут в церковь, является устаревшим мифом и надуманным запретом. Также он отметил, что Церковь открыта для всех, независимо от их социального статуса или внешнего вида.

В то же время священник отметил, что в библейском контексте существует предостережение относительно внешнего вида, но оно касается не отсутствия ткани на голове, а кардинальных действий с волосами.

По его словам, "отвращением в глазах Божьих" считается, когда женщина бреет свою голову. Именно это, а не отсутствие платка, осуждается в священных текстах.