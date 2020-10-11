Із настанням холодної пори року ми все більше потребуємо затишку, особливо там, де перебуваємо найчастіше. Для багатьом таким місцем є, звісно, дім. Тому важливо наповнити свою оселю теплом і комфортом.

Редакція LifeStyle24 розповідає секрети, як за допомогою кількох порад досягти затишку у власному домі. Деякими з порад поділилася й дизайнерка інтер'єру Юлія Сушицька.

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Як зазначає дизайнерка, зараз будинок чи квартира має дихати кольорами осені: жовтий, помаранчевий і червоний, а ще глибокий зелений та оливковий. Щодо декорування приміщення, то варто звернути увагу на текстиль, зокрема в'язані пледи.

Чим прикрасити дім осінню

Додаткове світло

Експертка з підбору декору вважає: восени світло в домі повинне бути точковим, тобто спрямованим лише на певну частину кімнати. Таким джерелом, як каже вона, можуть бути настільні лампи.

Дизайнерка Юлія Сушицька зазначає, що лампи, гірлянди та свічки з аромаоліями (лаванда, троянда, цитрусові) буде достатньо для створення вдалої атмосфери відпочинку.



Додатковим джерелом світла слугують свічки / Pinterest



Гірлянди теж додадуть затишку в кімнаті / Pinterest

В'язані елементи

На думку дизайнерки, саме речі, виконані в'язкою, є чи не одним із найважливіших атрибутів осені в домі. Тому їх у будинку може бути кілька.

Для декору можна брати в'язані пледи з великими китицями чи помпонами, або плетені "наволочки" для подушок. Зі слів дизайнерки, такі речі подарують теплоту.



Читаючи книгу чи насолоджуючись улюбленим напоєм, ви можете вкритись в’язаними пледами / Pinterest



Осінній декор / Pinterest

Вази, пляшки та рослинні композиції

Наші кімната, кухня, коридор чи навіть ванна виглядають буденно без речей, які можуть їх оживити. Нехай це і дрібнички.

Саме за допомогою мініатюрного декору можна створити бажаний затишок. Придбайте пляшку-колбу з тонованого скла й покладіть туди гілочки бавовни, комишу, прикрасьте її шишками або листочками з дерев,

– ділиться секретами Юлія Сушицька.



Пляшечка з тонованого скла – невід’ємний декор у будинку під час осені / Pinterest



Осінній декор / Pinterest

Гарбузи

З осінню у нас асоціюється урожай. Непогано було б поселити його частинку і в себе у вітальні чи на кухні. Перша асоціація з городними багатствами цієї пори – гарбуз. Дизайнерка інтер'єру каже, що гарбуз може бути справжнім, або, наприклад, з мішковини. Ефектно він виглядає тоді, коли гарбуз буде помальований у білий колір.



Вдалим елементом декорування може бути і ось такий білий гарбуз / Pinterest

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Посуд

Восени важливо не лише те, чим ми вкриваємось або куди саме спрямоване наше додаткове світло. Погляньмо в кухонну шафу для посуду. Що там? Якщо більшість однотонних тарілок чи такі, орнамент яких нам уже приївся, то час подумати про нове начиння! Наша співрозмовниця радить обирати, зокрема, керамічні тарілки.

Кераміка має бути красива. Придивіться до посуду з флористичними принтами, дерев’яними або золотими вставками. Можете обрати цілком дерев’яний посуд. У такому страви смакуватимуть вам по-особливому,

– зазначає вона.



Приклади кераміки із дерев'яними вставками, які так доречні в осінньому декорі / Pinterest



Посуд, що додає настрою / Pinterest

Ідеї для декору своїми руками

Листяні гірлянди

24 канал нагадує, що за крутими ідеями не завжди потрібно йти в магазин. ​На вулиці можна назбирати різнокольорове листя. Підберіть шовкові стрічки або тасьму, які б гармонійно виглядали з листям. І створіть осінню гірлянду.



Листяні гірлянди / Фото pinterest

Жолуді та шишки

​Найкращий час для того, щоб зібрати дари лісу – це жолуді та шишки. А їх можна розмалювати у різні кольори і, наприклад, скласти в баночку.

Тут можна повністю дати волю фантазії!



Жолуді ідеально підійдуть для декору / Фото pinterest

Осінній букет чи вінок

Осінній букет чи вінок – це те, що можна придбати, або зробити самостійно. Наприклад, з листя клену можна зробити троянди, додати до букету ягоди та інші плоди.



Проста схема для розочки з листя / Фото pinterest