С наступлением холодного времени года мы все больше нуждаемся в уюте, особенно там, где находимся чаще всего. Для многих таким местом является, конечно, дом. Поэтому важно наполнить свой дом теплом и комфортом.

Редакция LifeStyle24 рассказывает секреты, как с помощью нескольких советов достичь уюта в собственном доме. Некоторыми советами поделилась и дизайнер интерьера Юлия Сушицкая.

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Как отмечает дизайнер, сейчас дом или квартира должны дышать цветами осени: желтый, оранжевый и красный, а еще глубокий зеленый и оливковый. Что касается декорирования помещения, то стоит обратить внимание на текстиль, в частности вязаные пледы.

Чем украсить дом осенью

Дополнительный свет

Эксперт по подбору декора считает: осенью свет в доме должен быть точечным, то есть направленным только на определенную часть комнаты. Таким источником, как говорит она, могут быть настольные лампы.

Дизайнер Юлия Сушицкая отмечает, что лампы, гирлянды и свечи с аромамаслами (лаванда, роза, цитрусовые) будет достаточно для создания удачной атмосферы отдыха.



Дополнительным источником света служат свечи / Pinterest



Гирлянды тоже добавят уют в комнате / Pinterest

Вязаные элементы

По мнению дизайнера, именно вещи, выполненные вязкой, являются одним из важнейших атрибутов осени дома. Поэтому их в доме может быть несколько.

Для декора можно брать вязаные пледы с большими кистями или помпонами, или плетеные "наволочки" для подушек. По словам дизайнера, такие вещи подарят теплоту.



Читая книгу или наслаждаясь любимым напитком, вы можете укрыться вязаными пледами / Pinterest



Осенний декор / Pinterest

Вазы, бутылки и растительные композиции

Наши комната, кухня, коридор или даже ванная выглядят обыденно без вещей, которые могут их оживить. Пускай это и мелочи.

Именно с помощью миниатюрного декора можно создать желаемый уют. Приобретите бутылку-колбу из тонированного стекла и положите туда веточки хлопка, камыша, украсьте ее шишками или листьями с деревьев,

– делится секретами Юлия Сушицкая.



Бутылочка из тонированного стекла – неотъемлемый декор в доме во время осени / Pinterest



Осенний декор / Pinterest

Тыквы

С осенью у нас ассоциируется урожай. Неплохо было бы поселить его частичку и у себя в гостиной или на кухне. Первая ассоциация с огородными богатствами этого времени – тыква. Дизайнер интерьера говорит, что тыква может быть настоящей, или, например, из мешковины. Эффектно он смотрится тогда, когда тыква будет покрашена в белый цвет.



Удачным элементом декорирования может быть и вот такая белая тыква / Pinterest

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Посуда

Осенью важно не только то, чем мы укрываемся или куда именно направлен наш дополнительный свет. Посмотрим в кухонный шкаф для посуды. Что там? Если большинство однотонных тарелок или такие, орнамент которых нам уже приелся, то пора подумать о новой утвари! Наша собеседница советует выбирать, в частности, керамические тарелки.

Керамика должна быть красивой. Присмотритесь к посуде с флористическими принтами, деревянными или золотыми вставками. Можете выбрать полностью деревянную посуду. В ней блюда будут смаковать вам по-особенному,

– отмечает она.



Примеры керамики с деревянными вставками, которые так уместны в осеннем декоре / Pinterest



Посуда, которая придает настроение / Pinterest

Идеи для декора своими руками

Лиственные гирлянды

24 канал напоминает, что за крутыми идеями не всегда нужно идти в магазин. На улице можно насобирать разноцветных листьев. Подберите шелковые ленты или тесьму, которая гармонично бы смотрелась с листьями. И создайте осенью гирлянду.



Лиственные гирлянды / Фото pinterest

​Желуди и шишки

Лучшее время для того, чтобы собрать дары леса – это желуди и шишки. А их можно разрисовать в разные цвета и, например, сложить в баночку.

Здесь можно полностью дать волю фантазии!



Желуди идеально подойдут для декора / Фото pinterest

Осенний букет или венок

Осенний букет или венок – это то, что можно приобрести, или сделать самостоятельно. Например, из листьев клена можно сделать розы, добавить в букет ягоды и другие плоды.



Простая схема для розочки из листьев​ / Фото pinterest