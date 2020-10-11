Советы дизайнера для осеннего декора дома: простые идеи
С наступлением холодного времени года мы все больше нуждаемся в уюте, особенно там, где находимся чаще всего. Для многих таким местом является, конечно, дом. Поэтому важно наполнить свой дом теплом и комфортом.
Редакция LifeStyle24 рассказывает секреты, как с помощью нескольких советов достичь уюта в собственном доме. Некоторыми советами поделилась и дизайнер интерьера Юлия Сушицкая.
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Как отмечает дизайнер, сейчас дом или квартира должны дышать цветами осени: желтый, оранжевый и красный, а еще глубокий зеленый и оливковый. Что касается декорирования помещения, то стоит обратить внимание на текстиль, в частности вязаные пледы.
Чем украсить дом осенью
Дополнительный свет
Эксперт по подбору декора считает: осенью свет в доме должен быть точечным, то есть направленным только на определенную часть комнаты. Таким источником, как говорит она, могут быть настольные лампы.
Дизайнер Юлия Сушицкая отмечает, что лампы, гирлянды и свечи с аромамаслами (лаванда, роза, цитрусовые) будет достаточно для создания удачной атмосферы отдыха.
Дополнительным источником света служат свечи / Pinterest
Гирлянды тоже добавят уют в комнате / Pinterest
Вязаные элементы
По мнению дизайнера, именно вещи, выполненные вязкой, являются одним из важнейших атрибутов осени дома. Поэтому их в доме может быть несколько.
Для декора можно брать вязаные пледы с большими кистями или помпонами, или плетеные "наволочки" для подушек. По словам дизайнера, такие вещи подарят теплоту.
Читая книгу или наслаждаясь любимым напитком, вы можете укрыться вязаными пледами / Pinterest
Осенний декор / Pinterest
Вазы, бутылки и растительные композиции
Наши комната, кухня, коридор или даже ванная выглядят обыденно без вещей, которые могут их оживить. Пускай это и мелочи.
Именно с помощью миниатюрного декора можно создать желаемый уют. Приобретите бутылку-колбу из тонированного стекла и положите туда веточки хлопка, камыша, украсьте ее шишками или листьями с деревьев,
– делится секретами Юлия Сушицкая.
Бутылочка из тонированного стекла – неотъемлемый декор в доме во время осени / Pinterest
Осенний декор / Pinterest
Тыквы
С осенью у нас ассоциируется урожай. Неплохо было бы поселить его частичку и у себя в гостиной или на кухне. Первая ассоциация с огородными богатствами этого времени – тыква. Дизайнер интерьера говорит, что тыква может быть настоящей, или, например, из мешковины. Эффектно он смотрится тогда, когда тыква будет покрашена в белый цвет.
Удачным элементом декорирования может быть и вот такая белая тыква / Pinterest
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Посуда
Осенью важно не только то, чем мы укрываемся или куда именно направлен наш дополнительный свет. Посмотрим в кухонный шкаф для посуды. Что там? Если большинство однотонных тарелок или такие, орнамент которых нам уже приелся, то пора подумать о новой утвари! Наша собеседница советует выбирать, в частности, керамические тарелки.
Керамика должна быть красивой. Присмотритесь к посуде с флористическими принтами, деревянными или золотыми вставками. Можете выбрать полностью деревянную посуду. В ней блюда будут смаковать вам по-особенному,
– отмечает она.
Примеры керамики с деревянными вставками, которые так уместны в осеннем декоре / Pinterest
Посуда, которая придает настроение / Pinterest
Идеи для декора своими руками
- Лиственные гирлянды
24 канал напоминает, что за крутыми идеями не всегда нужно идти в магазин. На улице можно насобирать разноцветных листьев. Подберите шелковые ленты или тесьму, которая гармонично бы смотрелась с листьями. И создайте осенью гирлянду.
Лиственные гирлянды / Фото pinterest
- Желуди и шишки
Лучшее время для того, чтобы собрать дары леса – это желуди и шишки. А их можно разрисовать в разные цвета и, например, сложить в баночку.
Здесь можно полностью дать волю фантазии!
Желуди идеально подойдут для декора / Фото pinterest
- Осенний букет или венок
Осенний букет или венок – это то, что можно приобрести, или сделать самостоятельно. Например, из листьев клена можно сделать розы, добавить в букет ягоды и другие плоды.
Простая схема для розочки из листьев / Фото pinterest