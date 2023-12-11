Це не вкладається в думках, – Тоня Матвієнко здивувала історією, пов'язаною з покійною мамою

Після смерті мами Тоня Матвієнко деякий час не з'являлася на сцені. Втім, тепер вона почала відновлювати свої гастролі. Так, співачка приїжджала до Фастова, де трапилась незвичайна ситуація, яка нагадала Тоні про покійну маму.

Артистка наголосила, що Ніна Митрофанівна навіть після смерті залишається поряд з донькою. Все через те, що в одному з міст виконавиця побачила ідентичну сукню до тої, що була в її матері.

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Тоня Матвієнко здивувала історією, пов'язаною з покійною мамою

У Фастові співачка знайшла чорну сукню з вишитими квітами, яка дуже схожа на ту, що була в Ніни Митрофанівни. Артистка без вагань придбала її.

Це не вкладається в думках. Сьогодні у м. Фастів придбала сукню таку, як у мами. Мамо, ви зі мною завжди,

– написала Тоня Матвієнко.



Тоня Матвієнко показала сукню / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тоня Матвієнко не вперше відчуває присутність мами

На похороні легенди української естради, що проходив 11 жовтня у Києві, донька Ніни Митрофанівни наголосила, що останні дні після смерті мами відчуває її присутність.

"Я хотіла б подякувати їй, що виростила мене, що вона була моїм прикладом. І дякую, що зробила такий вклад для України… Я тепер буду завжди знати, що вона поряд", – сказала тоді Тоня.