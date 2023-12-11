Артистка наголосила, що Ніна Митрофанівна навіть після смерті залишається поряд з донькою. Все через те, що в одному з міст виконавиця побачила ідентичну сукню до тої, що була в її матері.
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У Фастові співачка знайшла чорну сукню з вишитими квітами, яка дуже схожа на ту, що була в Ніни Митрофанівни. Артистка без вагань придбала її.
Це не вкладається в думках. Сьогодні у м. Фастів придбала сукню таку, як у мами. Мамо, ви зі мною завжди,
– написала Тоня Матвієнко.
Тоня Матвієнко показала сукню / Скриншот з інстаграм-сторіс
Тоня Матвієнко не вперше відчуває присутність мами
На похороні легенди української естради, що проходив 11 жовтня у Києві, донька Ніни Митрофанівни наголосила, що останні дні після смерті мами відчуває її присутність.
"Я хотіла б подякувати їй, що виростила мене, що вона була моїм прикладом. І дякую, що зробила такий вклад для України… Я тепер буду завжди знати, що вона поряд", – сказала тоді Тоня.