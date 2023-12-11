Артистка подчеркнула, что Нина Митрофановна даже после смерти остается рядом с дочерью. Все потому, что в одном из городов исполнительница увидела идентичное платье к тому, что было у ее матери.

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Тоня Матвиенко удивила историей, связанной с покойной мамой

В Фастове певица нашла черное платье с вышитыми цветами, которое очень похоже на то, что было у Нины Митрофановны. Артистка без колебаний приобрела ее.

Это не укладывается в мыслях. Сегодня в г. Фастов приобрела платье такое, как у мамы. Мама, вы со мной всегда,

– написала Тоня Матвиенко.



Тоня Матвиенко показала платье / Скриншот с инстаграмм-сторис

Тоня Матвиенко не в первый раз чувствует присутствие мамы

На похоронах легенды украинской эстрады, что проходил 11 октября в Киеве, дочь Нины Митрофановны подчеркнула, что последние дни после смерти мамы чувствует ее присутствие.

"Я хотела бы поблагодарить ее, что вырастила меня, что она была моим примером. И спасибо, что сделала такой вклад для Украины… Я теперь буду всегда знать, что она рядом", – сказала Тоня.