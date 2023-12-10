Он подчеркнул, что исполнительница – настоящий профессионал. Она выполнила песню-посвящение "Сок земли", которую готовила для матери на день рождения, даже когда были технические проблемы.

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Артисты пересеклись на церемонии награждения "Золотые руки", состоявшейся в Киеве в отеле Fairmont Grand Hotel. Как рассказал Суханов, во время мероприятия возникли некоторые проблемы со звуковой системой, но Тоня вышла на сцену и исполнила свою композицию без музыки и микрофона.

Господи, сколько в ней силы и преданности своему делу! Встретились на одной премии, главными участниками и героями которой были наши ребята-военные. И какие-то проблемы со звуком – такие, что в конце концов не решили, и вот Тоня Матвиенко выходит на сцену и поет, без музыки и микрофона. Душой поет! Обожаю, цветочек наш, а эти глаза,

– написал телеведущий.

Известно, что артистка очаровала публику исполнением песни-посвящения своей матери "Сок земли".

Песня-посвящение "Сок земли"

Эту композицию Тоня Матвиенко готовила как творческий подарок для мамы в день ее рождения. Когда Тоня проживала в Великобритании, тоска по мужу, маме и Украине, вдохновила ее на этот чудесный подарок.

К сожалению, исполнительница не смогла показать этот сюрприз маме, поскольку Нина Матвиенко умерла всего за два дня до своего дня рождения.

Так, композиция теперь трансформировалась в посвящение покойной маме.

Этим трогательным произведением певица выражает глубокую признательность своему украинскому наследию, символизируя глубокое и непреклонное уважение к родителям.

Тоня Матвиенко – "Сок земли": смотрите видео онлайн