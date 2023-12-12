Вона боялася померти, – Тоня Матвієнко вперше назвала причину смерті Ніни Митрофанівни

Після шокуючої звісти про смерть легенди української естради Ніни Матвієнко, її донька Тоня тривалий час ніяк це не коментувала. Втім, днями вона вперше назвала причину смерті мами.

З'ясувалося, що Ніна Митрофанівна, яка майже чотири роки боролася з недугою, дізналася про свій стан лише на початку серпня. Як розповіла Тоня, артистка дуже боялася померти від цієї хвороби.

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Тоня Матвієнко розповіла про смерть мами

За словами виконавиці, 8 серпня у Ніни Митрофанівни різко погіршився стан здоров'я, через що її доправили до лікарні каретою швидкої допомоги. Згодом медики приголомшили звісткою про те, що Ніна Матвієнко вже чотири роки хворіє.

8 серпня в якийсь момент вона стала погано себе почувати – дуже живіт болів – і швидка відвезла її до лікарні. Для всіх було шоком. Як це – людина, яка все життя була енергійною, спортивною, не пила, не палила, до кінця життя бігала по сходинках – і таке могло статися. Лікар сказав, що у Ніни Митрофанівни вже майже 4 роки була хвороба. Для неї це був також шок. Вона боялася померти від цієї хвороби,

– поділилася співачка.

У лікарні родина Ніни Матвієнко подбала про те, щоб вона ніколи не почувалася самотньою. День за днем родичі по черзі були поруч, супроводжували її на прогулянках і спілкувалися. Втім, рівно через два місяці, 8 жовтня, артистка померла.

"Мама так скучала за домом, що ми навіть труну привезли у двір. Щоб вона побула вдома", – додала Тоня.

У підсумку виконавиця закликала всіх щороку проходити комплексне медичне обстеження, адже виявлення хвороб на початкових стадіях і своєчасне лікування можуть значно продовжити життя.

"Хочу, щоб усі почули, тим паче – ті, кому за 40 років: обов'язково робіть профілактичні обстеження в лікарів та раз на рік, проходьте медичні чек-апи. Адже на ранній стадії це можна зупинити й прожити ще дуже багато років", – підкреслила Тоня Матвієнко.

Смерть Ніни Матвієнко