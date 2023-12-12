З'ясувалося, що Ніна Митрофанівна, яка майже чотири роки боролася з недугою, дізналася про свій стан лише на початку серпня. Як розповіла Тоня, артистка дуже боялася померти від цієї хвороби.

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За словами виконавиці, 8 серпня у Ніни Митрофанівни різко погіршився стан здоров'я, через що її доправили до лікарні каретою швидкої допомоги. Згодом медики приголомшили звісткою про те, що Ніна Матвієнко вже чотири роки хворіє.

8 серпня в якийсь момент вона стала погано себе почувати – дуже живіт болів – і швидка відвезла її до лікарні. Для всіх було шоком. Як це – людина, яка все життя була енергійною, спортивною, не пила, не палила, до кінця життя бігала по сходинках – і таке могло статися. Лікар сказав, що у Ніни Митрофанівни вже майже 4 роки була хвороба. Для неї це був також шок. Вона боялася померти від цієї хвороби,

– поділилася співачка.

У лікарні родина Ніни Матвієнко подбала про те, щоб вона ніколи не почувалася самотньою. День за днем родичі по черзі були поруч, супроводжували її на прогулянках і спілкувалися. Втім, рівно через два місяці, 8 жовтня, артистка померла.

"Мама так скучала за домом, що ми навіть труну привезли у двір. Щоб вона побула вдома", – додала Тоня.

У підсумку виконавиця закликала всіх щороку проходити комплексне медичне обстеження, адже виявлення хвороб на початкових стадіях і своєчасне лікування можуть значно продовжити життя.