З'ясувалося, що Ніна Митрофанівна, яка майже чотири роки боролася з недугою, дізналася про свій стан лише на початку серпня. Як розповіла Тоня, артистка дуже боялася померти від цієї хвороби.
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Тоня Матвієнко розповіла про смерть мами
За словами виконавиці, 8 серпня у Ніни Митрофанівни різко погіршився стан здоров'я, через що її доправили до лікарні каретою швидкої допомоги. Згодом медики приголомшили звісткою про те, що Ніна Матвієнко вже чотири роки хворіє.
8 серпня в якийсь момент вона стала погано себе почувати – дуже живіт болів – і швидка відвезла її до лікарні. Для всіх було шоком. Як це – людина, яка все життя була енергійною, спортивною, не пила, не палила, до кінця життя бігала по сходинках – і таке могло статися. Лікар сказав, що у Ніни Митрофанівни вже майже 4 роки була хвороба. Для неї це був також шок. Вона боялася померти від цієї хвороби,
– поділилася співачка.
У лікарні родина Ніни Матвієнко подбала про те, щоб вона ніколи не почувалася самотньою. День за днем родичі по черзі були поруч, супроводжували її на прогулянках і спілкувалися. Втім, рівно через два місяці, 8 жовтня, артистка померла.
"Мама так скучала за домом, що ми навіть труну привезли у двір. Щоб вона побула вдома", – додала Тоня.
У підсумку виконавиця закликала всіх щороку проходити комплексне медичне обстеження, адже виявлення хвороб на початкових стадіях і своєчасне лікування можуть значно продовжити життя.
"Хочу, щоб усі почули, тим паче – ті, кому за 40 років: обов'язково робіть профілактичні обстеження в лікарів та раз на рік проходьте медичні чек-апи. Адже на ранній стадії це можна зупинити й прожити ще дуже багато років", – підкреслила Тоня Матвієнко.
Смерть Ніни Матвієнко
- Народна артистка України пішла з життя 8 жовтня.
- Зіркові подруги виконавиці натякали, що співачка боролась з тяжкою хворобою. Зокрема, Валентина Ковальська казала, що Ніна Митрофанівна лежала в лікарні, їй робили операції – на підшлунковій, а потім на нирках.
- Згодом Арсен Мірзоян поділився, що співачка померла від онкології.
- "Вона ніколи не хотіла, щоб її слабкою вважали, вона вважала себе здоровою людиною, у неї ніколи нічого не боліло. І ми завжди коли їй казали, що треба ходити по лікарях, здавати аналізи, вона відповідала: "Я гарно почуваюся", – зауважив чоловік.
- В останню путь Ніну Матвієнко провели 11 жовтня у Свято-Феодосіївському монастирі в Києві, а поховали її на Звіринецькому кладовищі.