Выяснилось, что Нина Митрофановна, которая почти четыре года боролась с недугом, узнала об этом только в начале августа. Как рассказала Тоня, артистка очень боялась умереть от этой болезни.

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По словам исполнительницы, 8 августа у Нины Митрофановны резко ухудшилось состояние здоровья, из-за чего ее доставили в больницу каретой скорой помощи. Впоследствии медики ошеломили известием о том, что Нина Матвиенко уже четыре года болеет.

8 августа в какой-то момент она стала плохо себя чувствовать – очень живот болел – и скорая отвезла ее в больницу. Для всех было шоком. Как это – человек, который всю жизнь был энергичным, спортивным, не пил, не курил, до конца жизни бегал по ступенькам – и такое могло произойти. Врач сказал, что у Нины Митрофановны уже почти 4 года была болезнь. Для нее это был тоже шок. Она боялась умереть от этой болезни,

– поделилась певица.

В больнице семья Нины Матвиенко позаботилась о том, чтобы она никогда не чувствовала себя одинокой. День за днем родственники по очереди были рядом, сопровождали ее на прогулках и общались. Но ровно через два месяца, 8 октября, артистка умерла.

"Мама так скучала по дому, что мы даже гроб привезли во двор. Чтобы она побыла дома", – добавила Тоня.

В итоге исполнительница призвала всех ежегодно проходить комплексное медицинское обследование, ведь обнаружение болезней на начальных стадиях и своевременное лечение может значительно продлить жизнь.