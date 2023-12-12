Выяснилось, что Нина Митрофановна, которая почти четыре года боролась с недугом, узнала об этом только в начале августа. Как рассказала Тоня, артистка очень боялась умереть от этой болезни.
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Тоня Матвиенко рассказала о смерти мамы
По словам исполнительницы, 8 августа у Нины Митрофановны резко ухудшилось состояние здоровья, из-за чего ее доставили в больницу каретой скорой помощи. Впоследствии медики ошеломили известием о том, что Нина Матвиенко уже четыре года болеет.
8 августа в какой-то момент она стала плохо себя чувствовать – очень живот болел – и скорая отвезла ее в больницу. Для всех было шоком. Как это – человек, который всю жизнь был энергичным, спортивным, не пил, не курил, до конца жизни бегал по ступенькам – и такое могло произойти. Врач сказал, что у Нины Митрофановны уже почти 4 года была болезнь. Для нее это был тоже шок. Она боялась умереть от этой болезни,
– поделилась певица.
В больнице семья Нины Матвиенко позаботилась о том, чтобы она никогда не чувствовала себя одинокой. День за днем родственники по очереди были рядом, сопровождали ее на прогулках и общались. Но ровно через два месяца, 8 октября, артистка умерла.
"Мама так скучала по дому, что мы даже гроб привезли во двор. Чтобы она побыла дома", – добавила Тоня.
В итоге исполнительница призвала всех ежегодно проходить комплексное медицинское обследование, ведь обнаружение болезней на начальных стадиях и своевременное лечение может значительно продлить жизнь.
"Хочу, чтобы все услышали, тем более – те, кому за 40 лет: обязательно делайте профилактические обследования у врачей и раз в год, проходите медицинские чек-апы. Ведь на ранней стадии это можно остановить и прожить еще очень много лет", – подчеркнула Тоня Матвиенко.
Смерть Нины Матвиенко
- Народная артистка Украины ушла из жизни 8 октября.
- Звездные подруги исполнительницы намекали, что певица боролась с тяжелой болезнью. В частности, Валентина Ковальская говорила, что Нина Митрофановна лежала в больнице, ей делали операции – на поджелудочной, а затем на почках.
- Впоследствии Арсен Мирзоян поделился, что певица умерла от онкологии.
- "Она никогда не хотела, чтобы ее слабой считали, она считала себя здоровым человеком, у нее никогда ничего не болело. И мы всегда когда ей говорили, что надо ходить по врачам, сдавать анализы, она отвечала: "Я хорошо себя чувствую", – отметил мужчина.
- В последний путь Нину Матвиенко провели 11 октября в Свято-Феодосеевском монастыре в Киеве, а похоронили ее на Зверинецком кладбище.