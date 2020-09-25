18 вересня співачка Тіна Кароль презентувала новий альбом "Найти своих" та кліп-трилогію з однойменною назвою. За тиждень після прем'єри зірка показала залаштунки зйомок та оприлюднила відео з бекстейджу.

Відео з'явилось на офіційному ютуб-каналі Тіни Кароль. У 12-хвилинному ролику зібрані найяскравіші кадри з підготовки та зі зйомок, які не увійшли до сцен кліпу-трилогії.

До теми Тіна Кароль презентувала трилогію "Найти своих" та новий альбом: відео

Режисером-постановником "Найти своих" став Станіслав Морозов, який раніше неодноразово співпрацював з українською попдівою Тіною Кароль.

Історія наша розповідає про цікаве захворювання нарколепсію – це коли людина засинає рандомно, несподівано. Деякі можуть відчути наближення сну за 2 хвилини, а хтось не контролює це зовсім,

– пояснив головну ідею Станіслав Морозов.

Команда з 70 людей будувала озера, солончаки, використовувала найбільш незвичні пристрої для того, щоб змусити автомобіль літати, і послуговувалась найдовшим 100-метровим краном в Україні. Заради ефектних сцен вони навіть перекривали Південний міст у Києві в час пік.

Саундпродюсер та соліст гурту The Maneken Євген Філатов наголосив, що для пісень альбому "Найти своих" використовували як сучасне аранжування, так і ретро-стилістику: "Коли артист ще не заспівав ні слова, але ти вже відчуваєш, що в якомусь інтер'єрі, просторі".

Для героїв кліпу Тіни Кароль українські дизайнери пошили близько 60 образів, а бездоганний look артистки створили британський бренд David Koma та дім високої моди Lanvin.

Тіна Кароль – Making of трилогії "Найти своих": дивіться відео онлайн