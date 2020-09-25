18 сентября певица Тина Кароль презентовала новый альбом "Найти своих" и клип-трилогию с одноименным названием. Через неделю после премьеры звезда показала закулисье съемок и обнародовала видео с бэкстейджа.

Видео появилось на официальном ютуб-канале Тины Кароль. В 12-минутном ролике собраны самые яркие кадры по подготовке и со съемок, которые не вошли в сцены клипа-трилогии.

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Режиссером-постановщиком "Найти своих" стал Станислав Морозов, который ранее неоднократно сотрудничал с украинской поп-певицей Тиной Кароль.

История наша рассказывает об интересном заболевании нарколепсии – это когда человек засыпает рандомно, неожиданно. Некоторые могут почувствовать приближение сна за 2 минуты, а кто-то не контролирует это вовсе,

– объяснил главную идею Станислав Морозов.

Команда из 70 человек строила озера, солончаки, использовала самые необычные устройства для того, чтобы заставить автомобиль летать, и пользовалась самым длинным 100-метровым краном в Украине. Ради эффектных сцен они даже перекрывали Южный мост в Киеве в час пик.

Саундпродюсер и солист группы The Maneken Евгений Филатов отметил, что для песен альбома "Найти своих" использовали как современную аранжировку, так и ретро-стилистику: "когда артист еще не спел ни слова, но ты уже чувствуешь, что в каком-то интерьере, пространстве".

Для героев клипа Тины Кароль украинские дизайнеры сшили около 60 образов, а безупречный look артистки создали британский бренд David Koma и дом высокой моды Lanvin.

Тина Кароль – Making of трилогии "Найти своих": смотрите видео онлайн