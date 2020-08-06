Завжди позитивна акторка театру та кіно й зірка "Дизель Шоу" зробила шокуюче зізнання. Вікторія Булітко жила з чоловіком, який залежав від алкоголю. Почуття довго затьмарювали згубну звичку колишнього, проте вона все ж наважилась розірвати стосунки.

Успішна телезірка та гумористка вкрай рідко розкриває особисті таємниці в пресі, проте в інтерв'ю для проєкту "Є питання" наважилась розповісти про невдалий досвід минулих стосунків.

Вікторія Булітко жила з чоловіком, який мав проблеми з алкоголем. Його більше немає в житті зірки, проте цей досвід вплинув на її ставлення до випивки та цигарок: вона категорично проти реклами та пропаганди того, що може нашкодити людині.

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Вікторія Булітко зізналась, що тривалий час мирилась з залежністю коханого та була переконана, що саме любов врятує його від алкоголю. Проте прагнення мати нормальні здорові стосунки було сильнішим за почуття, й акторка порвала з чоловіком.

У мене був досвід життя з людиною, яка любила випити. Коли ти закохана, любов закриває очі, і ти думаєш, що зможеш вплинути, адже ти так любиш. Тим більше, він говорить, що такого більше не повториться, і ти віриш. А потім розумієш, що час бігти і тікаєш від цих стосунків. Далі не буде нічого, ти не зможеш завести дитину, ти хочеш нормальну сім'ю,

– поділилась зірка "Дизель Шоу".

Зараз Вікторія Булітко зустрічається з програмістом, який родом з її рідного міста Запоріжжя. Наразі вона відмовляється коментувати роман, проте, схоже, пара налаштована серйозно, адже живе разом вже п'ять років. Акторка наголосила, що в стосунках надзвичайно вимоглива, тому без сварок не обходиться.