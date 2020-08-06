Всегда позитивная актриса театра и кино и звезда "Дизель Шоу" сделала шокирующее признание. Виктория Булитко жила с мужем, который зависел от алкоголя. Чувство долго затмевали пагубную привычку бывшего, однако она все же решилась разорвать отношения.

Успешная телезвезда и юмористка крайне редко раскрывает личные тайны в прессе, однако в интервью для проекта "Є питання" решилась рассказать о неудачном опыте прошлых отношений.

Виктория Булитко жила с мужчиной, у которого дыли проблемы с алкоголем. Его больше нет в жизни звезды, однако этот опыт повлиял на ее отношение к выпивке и сигаретам: она категорически против рекламы и пропаганды того, что может навредить человеку.

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Виктория Булитко признается, что длительное время мирилась с зависимостью любимого и была убеждена, что именно любовь спасет его от алкоголя. Однако стремление иметь нормальные здоровые отношения было сильнее чувства, и актриса порвала с мужем.

У меня был опыт жизни с человеком, который любил выпить. Когда ты любима, любовь закрывает глаза, и ты думаешь, что сможешь повлиять, ведь ты так любишь. Тем более, он говорит, что такого больше не повторится, и ты веришь. А потом понимаешь, что время бежать и убегаешь от этих отношений. Дальше не будет ничего, ты не сможешь завести ребенка, ты хочешь нормальную семью,

– поделилась звезда "Дизель Шоу".

Сейчас Виктория Булитко встречается с программистом, который родом из ее родного города Запорожья. Сейчас она отказывается комментировать роман, однако, похоже, пара настроена серьезно, ведь живет вместе уже пять лет. Актриса подчеркнула, что в отношениях очень требовательна, поэтому без ссор не обходится.