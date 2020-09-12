Зірка голлівудських фільмів Геллі Беррі продовжує дивувати своїх фанатів стрункими формами та енергією, яку вкладає у свою роботу. Жінка стала головною героїнею нового випуску журналу Variety.

Фотосесія знаменитості для Variety відбулась на безлюдних вулицях мегаполісу, ймовірно, у Нью-Йорку. Автором знімків став Cliff Watts. У фотосесії Геллі позувала у речах люксових брендів, які не можуть не привертати увагу своєю екстравагантністю: сяючий жакет на оголене тіло, міні-сукні, пальто з беретом, сукня з тигровим принтом і шкіряним корсетом, та інше.

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Геллі Беррі у фотосесії для Variety / Фото Cliff Watts, Variety

В інтерв'ю жінка поділилась думками щодо свого режисерського дебюту – стрічки "Ображена" (Bruised), яка розповідає про історію жінки-бійця змішаних бойових мистецтв, яка переживає кризу в своїй кар'єрі і відносинах з 6-річним сином. Зокрема, у цій стрічці актриса виконувала одну з ролей, де отримала травму на зйомках, а також була співпродюсером.

Я не хотіла зупинятися, тому що так довго готувалася. Ми репетирували, ми були готові. Тому мій розум, розум режисера всередині мене говорив... продовжуй. Тому я продовжила і сказала собі: "Я не збираюся зупинятися. Я зайшла занадто далеко. Я буду вести себе так, як ніби мені не боляче. І я зможу пройти через це",

– розповіла Геллі Беррі.

Зокрема Геллі Беррі брала участь у зйомках третьої частини Джона Віка – тоді вона зламала три ребра. Жінка не на жарт злякалась через травму і навіть думала, що має рак кісток або остеопороз. "Я не могла зрозуміти, чому це відбувається зі мною, адже я була дійсно в хорошій фізичній формі. Але в результаті я пов'язала це з діабетом. У мене схильність до переломів кісток вища, ніж в інших людей", – додала актриса.