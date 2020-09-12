Звезда голливудских фильмов Хэлли Берри продолжает удивлять своих фанатов стройными формами и энергией, которую вкладывает в свою работу. Женщина стала главной героиней нового выпуска журнала Variety.

Фотосессия знаменитости для Variety состоялась на безлюдных улицах мегаполиса, вероятно, в Нью-Йорке. Автором снимков стал Cliff Watts. В фотосессии Хэлли позировала в вещах люксовых брендов, которые не могут не привлекать внимание своей экстравагантностью: сияющий жакет на голое тело, мини платье, пальто с беретом, платье с тигровым принтом и кожаным корсетом и т.д.

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Хэлли Берри в фотосессии для Variety / Фото Cliff Watts, Variety

В интервью женщина поделилась мыслями относительно своего режиссерского дебюта – фильма "Оскорбленная" (Bruised), который рассказывает об истории женщины-бойца смешанных боевых искусств, которая переживает кризис в своей карьере и отношениях с 6-летним сыном. В частности, в этой ленте актриса исполняла одну из ролей, где получила травму на съемках, а также была сопродюсером.

Я не хотела останавливаться, потому что так долго готовилась. Мы репетировали, мы были готовы. Поэтому мой ум, разум режиссера внутри меня говорил ... продолжай. Поэтому я продолжила и сказала себе: "Я не собираюсь останавливаться. Я зашла слишком далеко. Я буду вести себя так, как будто мне не больно. И я смогу пройти через это",

– рассказала Хэлли Берри.

В частности Хэлли Берри участвовала в съемках третьей части Джона Вика – тогда она сломала три ребра. Женщина не на шутку испугалась из-за травмы и даже думала, что имеет рак костей или остеопороз. "Я не могла понять, почему это происходит со мной, ведь я была действительно в хорошей физической форме. Но в результате я связала это с диабетом. У меня склонность к переломам костей выше, чем у других людей", – добавила актриса.