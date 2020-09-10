Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками яскравим фото. Зірка показала, як виглядає театральна репетиція незадовго до початку вистави.

Лілія з радістю ділиться з шанувальниками цікавими моментами із робочого та особистого життя. Вона неодноразово публікувала на особистій інстаграм-сторінці фото з телевізійної студії, а після повернення до роботи в театрі показує, як проводить час там.

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На знімку, який з'явився у профілі акторки, вона позує на сцені театру на тлі порожнього залу. Поруч із нею бачимо колег. Троє жінок лежать на театральному реквізиті, дивлячись набік. Світлина була зроблена під час репетиції напередодні вистави.

Ребрик обожнює роботу в театрі. Вона неймовірно рада, що після тривалого карантину, нарешті змогла повернутися на сцену та зустрітися із глядачами.

Для генерального повтору постановки Лілія обрала буденне вбрання. Вона зображена на фотографії у світлих джинсах та кофті м'ятного кольору. Біляве волосся вклала в легкі локони, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Репетиція – любов моя. За годину до початку вистави "Убити чи любити",

– підписала фото акторка.