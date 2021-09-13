Театр без бар'єрів: у Києві роблять вистави для незрячих

Цієї осені відразу в трьох київських театрах відбуваються вистави для незрячих та слабозорих глядачів. Люди з інвалідністю можуть відчути атмосферу та інші тонкощі спектаклю завдяки використанню тифлокоментаря – словесного опису декорацій, рухів, міміки, зовнішності персонажів.

Проєкт "Доступний театр: аудіоопис вистав для незрячих та слабозорих глядачів" створили для того, щоб зробити мистецтво безбар'єрним. Творці цієї ініціативи прагнуть забезпечити доступ до перформативного та сценічного мистецтва для людей з порушенням зору.

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Також планують організовувати екскурсії на дотик за лаштунки театрів і надати рекомендації для театрів, щоб вони й надалі могли запрошувати на свої вистави незрячих і слабозорих людей.



Вистави для незрячих у Києві / Фото пресслужби

Вистави для незрячих у Києві

Підтримали проєкт такі столичні театри:

Київський академічний театр на Печерську;

Київський національний академічний молодий театр;

Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва.

Там проведуть 12 інклюзивних показів 6 постановок.



Вистави для незрячих у Києві / Фото пресслужби

Для київських театрів, як акторів, так і режисерів, досвід проведення вистав для людей з порушенням зору став надзвичайно важливим.

"Я щасливий, що є такі ініціативи. Нині, у 2021 році, їх має ставати тільки більше, адже проєкти інклюзивного мистецтва наближають нашу країну до рівня свідомості розвинених країн. Також вони роблять мистецтво більш багатовимірним. Наші театральні організації достатньо сучасні, гнучкі, щоб втілювати проєкти для людей з порушенням зору чи слуху. Мені здається, це великий плюс для театрів, адже мовиться про створення соціального мистецтва без кордонів", – зазначив Олександр Васін – актор Київського академічного театру на Печерську.

Проєкт "Доступний театр: аудіоопис вистав для незрячих та слабозорих глядачів", що реалізується за підтримки Українського культурного фонду, триватиме до кінця жовтня 2021 року. Обрати інклюзивну виставу та написати заявку на її перегляд можна на сторінці