Проект "Доступный театр: аудиоописание спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей" создали для того, чтобы сделать искусство безбарьерным. Создатели этой инициативы стремятся обеспечить доступ к перформативному и сценическому искусству для людей с нарушением зрения.

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Также планируют организовывать экскурсии на ощупь за кулисы театров и предоставить рекомендации для театров, чтобы они и в дальнейшем могли приглашать на свои спектакли незрячих и слабовидящих людей.



Спектакли для незрячих в Киеве / Фото пресс-службы

Спектакли для незрячих в Киеве

Поддержали проект такие столичные театры:

Киевский академический театр на Печерске;

Киевский национальный академический молодой театр;

Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества.

Там проведут 12 инклюзивных показов и 6 постановок.



Спектакли для незрячих в Киеве / Фото пресс-службы

Для киевских театров, как актеров, так и режиссеров, опыт проведения спектаклей для людей с нарушением зрения стал чрезвычайно важным.

"Я счастлив, что есть такие инициативы. Сейчас, в 2021 году, их должно становиться только больше, так как проекты инклюзивного искусства приближают нашу страну к уровню сознания развитых стран. Также они делают искусство более многомерным. Наши театральные организации достаточно современны, гибки, чтобы воплощать проекты для людей с нарушением зрения или слуха. Мне кажется, это большой плюс для театров, потому что речь идет о создании социального искусства без границ", – отметил Александр Васин – актер Киевского академического театра на Печерске.

Проект "Доступный театр: аудиоописание спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей", который реализуется при поддержке Украинского культурного фонда, продлится до конца октября 2021 года. Выбрать инклюзивное представление и написать заявку на его просмотр можно на странице проекта.