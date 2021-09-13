Проект "Доступный театр: аудиоописание спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей" создали для того, чтобы сделать искусство безбарьерным. Создатели этой инициативы стремятся обеспечить доступ к перформативному и сценическому искусству для людей с нарушением зрения.
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Также планируют организовывать экскурсии на ощупь за кулисы театров и предоставить рекомендации для театров, чтобы они и в дальнейшем могли приглашать на свои спектакли незрячих и слабовидящих людей.
Спектакли для незрячих в Киеве / Фото пресс-службы
Спектакли для незрячих в Киеве
Поддержали проект такие столичные театры:
- Киевский академический театр на Печерске;
- Киевский национальный академический молодой театр;
- Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества.
Там проведут 12 инклюзивных показов и 6 постановок.
Спектакли для незрячих в Киеве / Фото пресс-службы
Для киевских театров, как актеров, так и режиссеров, опыт проведения спектаклей для людей с нарушением зрения стал чрезвычайно важным.
"Я счастлив, что есть такие инициативы. Сейчас, в 2021 году, их должно становиться только больше, так как проекты инклюзивного искусства приближают нашу страну к уровню сознания развитых стран. Также они делают искусство более многомерным. Наши театральные организации достаточно современны, гибки, чтобы воплощать проекты для людей с нарушением зрения или слуха. Мне кажется, это большой плюс для театров, потому что речь идет о создании социального искусства без границ", – отметил Александр Васин – актер Киевского академического театра на Печерске.