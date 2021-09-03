Сентябрьская Афиша Национальной оперы Украины богата знаковыми событиями, самыми яркими из которых можно назвать бенефисы к юбилеям Анжелины Швачки, Виктории Ченской и Николая Дядюры. А еще ,кроме разнообразного текущего репертуара из лучших образцов мировой и украинской классики, состоится третий показ мировой премьеры балета "Данте".

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12 сентября – оперой "Кармен" Бизе свой юбилей на сцене будет отмечать одна из лучших Кармен Европы Анжелина Швачка. Кстати, это будет 200 выход певицы в данной роли.



– оперой "Кармен" Бизе свой юбилей на сцене будет отмечать одна из лучших Кармен Европы Анжелина Швачка. Кстати, это будет 200 выход певицы в данной роли. 24 сентября – опера "Макбет" Верди с Викторией Ченской в титульной партии. Именно таким образом ведущая солистка оперной труппы театра будет праздновать свой юбилей.



– опера "Макбет" Верди с Викторией Ченской в титульной партии. Именно таким образом ведущая солистка оперной труппы театра будет праздновать свой юбилей. 29 сентября – Густав Малер. Симфония №2 "Воскресение". Одно из самых любимых произведений главного дирижера Национальной оперы Украины Николая Дядюры. Не удивительно, что именно его маэстро выбрал для своего бенефиса, приуроченного к юбилею художника.



Виктория Ченская в опере "Макбет" / Фото Национальной оперы Украины

Также в сентябрьском репертуаре театра – третий показ мировой премьеры балета "Данте" (25 сентября).

Билеты и карантинные ограничения

Билеты в Национальную оперу будут поступать в продажу постепенно – за две недели до заявленной даты спектакля. Определенные ограничения во времени приобретения билетов введены исключительно для того, чтобы зрители не имели проблем с переносом спектаклей или возвратом билетов.

В Национальной опере во время спектаклей, в соответствии с действующими карантинными правилами, неизменными остаются следующие требования – обязательное соблюдение зрителями масочного режима и социальной дистанции, а также температурный скрининг при входе. В то же время, дарить цветы любимым артистам уже разрешено.