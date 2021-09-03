Вереснева афіша Національної опери України багата на знакові події, найяскравішими з яких можна назвати бенефіси до ювілеїв Анжеліни Швачки, Вікторії Ченської та Миколи Дядюри. А ще крім різноманітного поточного репертуару з найкращих зразків світової та української класики відбудеться третій показ світової прем'єри балету "Данте".

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12 вересня – оперою "Кармен" Бізе свій ювілей на сцені відзначатиме одна з кращих Кармен Європи Анжеліна Швачка. До речі, це буде 200 вихід співачки в цій ролі.



– оперою "Кармен" Бізе свій ювілей на сцені відзначатиме одна з кращих Кармен Європи Анжеліна Швачка. До речі, це буде 200 вихід співачки в цій ролі. 24 вересня – опера "Макбет" Верді з Вікторією Ченською в титульній партії. Саме таким чином провідна солістка оперної трупи театру святкуватиме свій ювілей.



– опера "Макбет" Верді з Вікторією Ченською в титульній партії. Саме таким чином провідна солістка оперної трупи театру святкуватиме свій ювілей. 29 вересня – Густав Малер. Симфонія №2 "Воскресіння". Один з найулюбленіших творів головного диригента Національної опери України Миколи Дядюри. Тож не дивно, що саме його Маестро обрав для свого бенефісу, приуроченого до ювілею митця.



Вікторія Ченська в опері "Макбет" / Фото Національної опери України

Також у вересневому репертуарі театру – третій показ світової прем'єри балету "Данте" (25 вересня).

Квитки і карантинні обмеження

Квитки в Національну оперу надходитимуть у продаж поступово – за два тижні до заявленої дати вистави. Певні обмеження в часі придбання квитків запроваджені виключно для того, щоб глядачі не мали проблем з перенесенням вистав або поверненням квитків.

У Національній опері під час вистав, відповідно до діючих карантинних правил, незмінними залишаються наступні вимоги – обов‘язкове дотримання глядачами маскового режиму та соціальної дистанції, а також температурний скринінг при вході. В той самий час, дарувати квіти улюбленим артистам уже дозволено.