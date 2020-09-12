Знаменитий мільярдер та інженер Ілон Маск у 2020 році вшосте став батьком. Його кохана – співачка Граймс, народила йому сина, якого вона разом з винахідником назвали чудернацьким ім'ям – X Æ A-XII. У новому відеоролику, який з'явився в мережі, можна побачити курйозну реакцію Маска, коли він з першого разу не зрозумів, що його запитують про сина.

Під час одного інтерв'ю кілька місяців тому Ілон Маск розповів, як правильно вимовляти ім'я його шостої дитини – "Ікс Еш Ей Твелв Маск" або "Ікс Еш Архангел Маск" (X Æ A-XII). Втім, зірковий тато, схоже, забуває і ще не зможе звикнути до імені сина, відтак під час нового інтерв'ю він гучно розсміявся, коли не зрозумів питання журналіста.

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У новому відеоролику можна побачити, як на заводі Giga Berlin в Німеччині, що буде займатися виробництвом автомобілів Tesla, журналіст запитав Маска, як справи у його сина X Æ A-XII. На що Маск з недорозумінням перепитав, що журналіст має на увазі. І лише через декілька секунд зрозумів, що йдеться про малюка. Інженер щиро розсміявся і сказав, що ім'я його дитини звучить як пароль.

Згодом він опанував сміх і додав, що з X Æ A-XII все добре і через кілька місяців, можливо, він ще раз приїде до Німеччини і візьме дитину з собою.

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Нагадаємо, що малюк Ілона Маска та Граймс народився 4 травня 2020 року.