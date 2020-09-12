Знаменитый миллиардер и инженер Илон Маск в 2020 году в шестой раз стал отцом. Его возлюбленная –певица Граймс, родила ему сына, которого она вместе с изобретателем назвала причудливым именем – X Æ A-XII. В новом видеоролике, который появился в сети, можно увидеть курьезную реакцию Илона Маска, когда он с первого раза не понял, что его спрашивают о сыне.

Во время одного интервью несколько месяцев назад Илон Маск рассказал, как правильно произносить имя его шестого ребенка – "Икс Эш Эй Твелв Маск" или "Икс Эш Архангел Маск" (X Æ A-XII). Впрочем, звездный папа, похоже, забывает и еще не может привыкнуть к имени сына, поэтому во время нового интервью он громко рассмеялся, когда не понял вопрос журналиста.

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В новом видеоролике можно увидеть, как на заводе Giga Berlin в Германии, который будет заниматься производством автомобилей Tesla, журналист спросил Маска, как дела у его сына X Æ A-XII.На что Маск с недопониманием спросил, что журналист имеет в виду. И только через несколько секунд понял, что речь идет о малыше. Инженер искренне рассмеялся и сказал, что имя его ребенка звучит как пароль.

Впоследствии он обуздал смех и добавил, что с X Æ A-XII все хорошо и через несколько месяцев, возможно, он еще раз приедет в Германию и возьмет ребенка с собой.

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Напомним, что малыш Илона Маска и Граймс родился 4 мая 2020 года.