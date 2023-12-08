У тіктоці з'явився новий тренд – Fireball Challenge. Все почалося з танцювального колективу Hoodie fam, які створили оригінальний танець під трек американського репера Pitbull.

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Тренд Fireball Challenge під хіт 2010-х

Пісня Fireball вийшла у 2014 році та здобула шалену популярність, досягнувши 23 сходинки у чарті Billboard Hot 100. Кліп на пісню переглянули понад 329 мільйонів разів.

Самі шанувальники так відгукуються про хіт 2010-х:

"Ця музична ера завжди займатиме особливе місце у моєму житті";

"Обожнюю Pitbull та енергію, яку він дає та змушує забути про всі страждання";

"Розставмо крапки над "і", Pitbull ніколи не розчаровує";

"Мені подобається те, як Pitbull виглядає щасливим у всіх відео. Не вульгарно, не гордовито, просто насолоджується моментом";

"Це визначення гарної вечірки, де всі насолоджуються моментом під цю пісню".

Pitbull – Fireball Challenge: дивіться відео онлайн

Тренд Fireball Challenge – це драйвові танці під однойменну пісню. Потрібно пересуватися короткими стрибками один за одним та плавно рухати руками немов під час плавання.

Танцювальний челендж "прийняли" понад 22 тисячі людей – саме стільки відео зняли під трек Fireball. Серед них і українці, які додають кумедні підписи й жарти.