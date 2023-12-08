В тиктоке появился новый тренд – Fireball Challenge. Все началось с танцевального коллектива Hoodie fam, создавшего оригинальный танец под трек американского рэпера Pitbull.

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Тренд Fireball Challenge под хит 2010-х

Песня Fireball вышла в 2014 году и приобрела безумную популярность, достигнув 23 строчки в чарте Billboard Hot 100. Клип на песню просмотрели более 329 миллионов раз.

Сами поклонники так отзываются о хите 2010-х:

"Эта музыкальная эра всегда будет занимать особое место в моей жизни";

"Обожаю Pitbull и энергию, которую он дает и заставляет забыть обо всех страданиях";

"Расставим точки над "i", Pitbull никогда не разочаровывает";

"Мне нравится то, как Pitbull выглядит счастливым во всех видео. Не пошло, не надменно, просто наслаждается моментом";

"Это определение хорошей вечеринки, где все наслаждаются моментом под эту песню".

Pitbull – Fireball Challenge: смотрите видео онлайн

Тренд Fireball Challenge – это драйвовые пляски под одноименную песню. Нужно передвигаться короткими прыжками один за другим и плавно двигать руками как во время плавания.

Танцевальный челлендж "приняли" более 22 тысяч человек – именно столько видео сняли под трек Fireball. Среди них и украинцы, которые добавляют забавные подписи и шутки.