Відомий український футболіст та головний герой популярного реаліті-шоу "Холостяк" Сергій Мельник став новим учасником шоу "Танці з зірками". Футболіст прийняв виклик від фронтмена гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергія Танчинця.

Футболіст записав відеоролик, в якому показав, що приймає участь від попереднього учасника. Сергій Мельник вийде на танцювальний паркет вже цієї осені. Відповідне відео він опублікував на особистій сторінці в інстаграмі.

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Сергій Мельник записав кумедне відео з футбольного майданчика, на якому грав футбол з хлопцями. Пробиваючи м’яч у порожні ворота – потрапив у штангу. Хлопці почали сміятися з нього та спитали, чи не краще йому спробувати свої сили на танцях.

Футболіст зазначив, що спортсмени не звикли відступати, тому він приймає виклик від Сергія Танчинця та передає естафету зірці фільму "Скажене весілля" та серіалу "Великі Вуйки" Араму Арзуманяну.

Футболіст розповів, що для нього було несподіваним запрошення взяти участь у "Танцях з зірками", адже він зовсім іншого виду спорту, пише Главред.

Одна справа людину навчити рухам, а зовсім інша перевчити спортсмена – у нас вже є поставлена позиція тіла, ніг, кроків. Та я не звик відмовлятися від нових викликів. Я вже встиг засумувати за хвилюючими хвилинами перед виходом на стадіон. Впевнений, що камери, глядачі та хвилювання перед виходом на паркет у прямому ефірі подарують мені ці незабутні відчуття,

– заявив футболіст.

Для Сергія Мельника шоу "Танці з зірками" – це той же спорт і звичний для нього тренувальний процес, де тиждень важко готуєшся, а потім на тебе чекає іспит: у футболі – матч, а тепер буде прямий ефір.

"Перед виходом на паркет, я зможу сказати подумки: "Спасибі глядачам, що прийшли, підтримуєте та дивитесь на нас, зараз я покажу все, що вмію", – зазначив футболіст.

Що відомо про учасників шоу "Танці з зірками"?

Першим зірковим учасником нового сезону став популярний співак Олег Винник. Також на паркет погодилася вийти співачка Надія Мейхер, яка кинула виклик Санті Дімопулос. Окрім них глядачі зможуть насолодитися виступами актора Тараса Цимбалюка, акторки та співачки Дар'ї Петрожицької, солістки гурту The Hardkiss Юлії Саніної та Слави Камінської.

Також підкорюватимуть паркет та поборються за головний кубок проєкту телеведучий Дмитро Танкович, реп-виконавиця Alyona Alyona, учасник гурту Mozgi Позитив та лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець.