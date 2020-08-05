Известный украинский футболист и главный герой популярного реалити-шоу "Холостяк" Сергей Мельник стал новым участником шоу "Танцы со звездами". Футболист принял вызов от фронтмена группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергея Танчинца.

Футболист записал видеоролик, в котором показал, что принимает участие от предыдущего участника. Сергей Мельник выйдет на танцевальный паркет уже этой осенью. Соответствующее видео он опубликовал на личной странице в Инстаграме.

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Сергей Мельник записал забавное видео с футбольной площадки, на которой играл в футбол с ребятами. Пробивая мяч в пустые ворота – попал в штангу. Ребята начали смеяться над ним и спросили, не лучше ли ему попробовать свои силы на танцах.

Футболист отметил, что спортсмены не привыкли отступать, поэтому он принимает вызов от Сергея Танчинца и передает эстафету звезде фильма "Бешеная свадьба" и сериала "Большие Вуйки" Араму Арзуманяну.

Футболист рассказал, что для него было неожиданным приглашение принять участие в "Танцах со звездами", ведь он совсем другого вида спорта, пишет Главред.

Одно дело человека научить движениям, а совсем другое переучить спортсмена – у нас уже есть поставленная позиция тела, ног, шагов. И я не привык отказываться от новых вызовов. Я уже успел соскучиться за волнующими минутами перед выходом на стадион. Уверен, что камеры, зрители и волнение перед выходом на паркет в прямом эфире подарят мне эти незабываемые ощущения,

– заявил футболист.

Для Сергея Мельника шоу "Танцы со звездами" – это тот же спорт и привычный для него тренировочный процесс, где неделю трудно готовишься, а потом тебя ждет экзамен: в футболе – матч, а теперь будет прямой эфир.

"Перед выходом на паркет, я смогу сказать мысленно: "Спасибо зрителям, что пришли, поддерживаете и смотрите на нас, сейчас я покажу все, что умею", – отметил футболист.

Что известно об участниках шоу "Танцы со звездами"?

Первым звездным участником нового сезона стал популярный певец Олег Винник. Также на паркет согласилась выйти певица Надежда Мейхер, которая бросила вызов Санте Димопулос. Кроме них зрители смогут насладиться выступлениями актера Тараса Цимбалюка, актрисы и певицы Дарьи Петрожицкой, солистки группы The Hardkiss Юлии Саниной и Славы Каминской.

Также будут покорять паркет и поборются за главный кубок проекта телеведущий Дмитрий Танкович, рэп-исполнительница Alyona Alyona, участник группы Mozgi Позитив и лидер группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинець.