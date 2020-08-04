Одне за одним найпопулярніші знаменитості українського шоу-бізу оголошують про свою участь в новому сезоні проєкту "Танці з зірками". Останніми виклик прийняли співаки Позитив та Сергій Танчинець. Організатори вже оприлюднили імена їхніх красунь-партнерок.

На офіційній інстаграм-сторінці шоу "Танці з зірками" з'явилось нове запальне відео, на якому ексучасник гурту "Время и стекло" Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) та лідер "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець виконали перші па зі своїми партнерками. Ними стали Юлія Сахневич та Яна Цибульська, які вже встигли завоювати любов глядачів у попередніх сезонах.

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Минулого року Юлія підкорювала паркет з телеведучим Даніелем Салемом. Пара отримувала високі оцінки як від суддів, так і від глядачів, а проєкт покинула в десятому ефірі. Хореографиня Яна показала бездоганні вміння у парі з Дзідзьо, а раніше запалювала на паркеті "Танців з зірками" з народним улюбленцем Русланом Сенічкіним.

"Готові рвати паркет на маленькі тріски", – впевнено заявив Позитив, який вже розпочав підготовку до шоу з Юлією Сахневич.

Інші учасники шоу "Танці з зірками"

Олег Винник з Оленою Шоптенко

Надія Мейхер з Кирилом Васюком

Сан та Дімопулос з Максом Леоновим

та Дімопулос з Максом Леоновим Тарас Цимбалюк з Яною Заєць

Дар'я Петрожицька з Ігорем Гелуненко

Юлія Саніна з Дмитром Жуком

Слава Камінська з Дмитром Дікусаром

Дмитро Танкович з Ілоною Гвоздьовою

Alyona Alyona та Юрій Гурич

Танцювальне шоу з'явиться в ефірі вже цієї осені. Відомо, що суддівське крісло зайняла артистка балету Катерина Кухар, хореограф Влад Яма та легенда української хореографії Григорій Чапкіс.