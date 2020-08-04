Танцы со звездами 2020: с кем выйдут на паркет Позитив и Сергей Танчинец
Один за одним самые популярные знаменитости украинского шоу-биза объявляют о своем участие в новом сезоне проекта "Танцы со звездами". Последними вызов приняли певцы Позитив и Сергей Танчинец. Организаторы уже обнародовали имена их красавиц-партнерш.
На официальной инстаграм-странице шоу "Танцы со звездами" появилось новое зажигательное видео, на котором экс-учасник группы "Время и стекло" Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) и лидер "БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ" Сергей Танчинец выполнили первые па со своими партнершами. Ими стали Юлия Сахневич и Яна Цыбульская, которые уже успели завоевать любовь зрителей в предыдущих сезонах.
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В прошлом году Юлия покоряла паркет с телеведущим Даниэлем Салемом. Пара получала высокие оценки как от судей, так и от зрителей, а проект покинула в десятом эфире. Хореограф Яна показала безупречные умения в паре с Дзидзьо, а раньше зажигала на паркете "Танцев со звездами" с народным любимцем Русланом Сеничкиным.
"Готовы рвать паркет на маленькие щепки", – уверенно заявил Позитив, который уже начал подготовку к шоу с Юлией Сахневич.
Другие участники шоу "Танцы со звездами"
- Олег Винник с Еленой Шоптенко
- Надежда Мейхер с Кириллом Васюком
- Санта Димопулос с Максом Леоновым
- Тарас Цимбалюк с Яной Заяц
- Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко
- Юлия Санина с Дмитрием Жуком
- Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром
- Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой
- Alyona Alyona и Юрий Гурич
Танцевальное шоу появится в эфире уже этой осенью. Известно, что судейское кресло заняла артистка балета Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легенда украинской хореографии Григорий Чапкис.