Один за одним самые популярные знаменитости украинского шоу-биза объявляют о своем участие в новом сезоне проекта "Танцы со звездами". Последними вызов приняли певцы Позитив и Сергей Танчинец. Организаторы уже обнародовали имена их красавиц-партнерш.

На официальной инстаграм-странице шоу "Танцы со звездами" появилось новое зажигательное видео, на котором экс-учасник группы "Время и стекло" Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) и лидер "БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ" Сергей Танчинец выполнили первые па со своими партнершами. Ими стали Юлия Сахневич и Яна Цыбульская, которые уже успели завоевать любовь зрителей в предыдущих сезонах.

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В прошлом году Юлия покоряла паркет с телеведущим Даниэлем Салемом. Пара получала высокие оценки как от судей, так и от зрителей, а проект покинула в десятом эфире. Хореограф Яна показала безупречные умения в паре с Дзидзьо, а раньше зажигала на паркете "Танцев со звездами" с народным любимцем Русланом Сеничкиным.

"Готовы рвать паркет на маленькие щепки", – уверенно заявил Позитив, который уже начал подготовку к шоу с Юлией Сахневич.

Другие участники шоу "Танцы со звездами"

Олег Винник с Еленой Шоптенко

Надежда Мейхер с Кириллом Васюком

Санта Димопулос с Максом Леоновым

Тарас Цимбалюк с Яной Заяц

Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко

Юлия Санина с Дмитрием Жуком

Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром

Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой

Alyona Alyona и Юрий Гурич

Танцевальное шоу появится в эфире уже этой осенью. Известно, что судейское кресло заняла артистка балета Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легенда украинской хореографии Григорий Чапкис.