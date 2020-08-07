До старту нового сезону проєкту "Танці з зірками" залишились лічені тижні. Організатори шоу розсекречують імена не лише зіркових учасників, а й їхніх професійних партнерів. Вже відомо, з ким вийдуть на паркет герой "Холостяка" Сергій Мельник та Арам Арзуманян.

Останніми виклик від учасників "Танців з зірками" прийняли український футболіст та головний герой реаліті-шоу "Холостяк" Сергій Мельник і зірка серіалу "Скажене весілля" Арам Арзуманян. Як інформує ТСН, організатори шоу не стали довго тримати інтригу й оголосили імена партнерок знаменитих чоловіків.

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Так, Сергій Мельник танцюватиме з гарячою красунею Аделіною Делі. Минулого сезону її партнером був репер Серьога. Футболіст зізнався, що захоплюється професіоналізмом і красою танцівниці, проте вона вже встигла пообіцяти зірці, що на тренуваннях йому доведеться несолодко.

"Не знаю, яким "танцювальним" богам мені треба молитися і дякувати, адже у мене найкрасивіша партнерка, чому я неймовірно радий! Вона професіонал, універсальний танцюрист. Вона одразу мене попередила: на заняттях не щадить себе, і того ж вимагатиме від мене. Сподіваюся, спортивна підготовка мені допоможе і я впораюся", – поділився Сергій Мельник.



Сергій Мельник з Аделіною Делі / Фото ТСН

Актор Арам Арзуманян вийде на паркет з танцівницею Антоніною Руденко, яка братиме участь у шоу "Танці з зірками" вперше. Раніше дівчина танцювала у балеті Раду Поклітару, а згодом створювала постановки для українських телешоу та "Кварталу 95".

Зірка серіалу "Скажене весілля" пожартував, що з партнеркою йому не пощастило, адже вона у всьому краща за нього: "танцює крутіше, розтяжка краща, ще й зростом вища". Проте Арам Арзуманян вже пообіцяв працювати над собою, розвиватися та дивувати.

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