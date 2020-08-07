До старта нового сезона проекта "Танцы со звездами" остались считанные недели. Организаторы шоу рассекречивают имена не только звездных участников, но и их профессиональных партнеров. Уже известно, с кем выйдут на паркет герой "Холостяк" Сергей Мельник и Арам Арзуманян.

Последними вызов от участников "Танцев со звездами" приняли украинский футболист и главный герой реалити-шоу "Холостяк" Сергей Мельник, также звезда сериала "Бешеная свадьба" Арам Арзуманян. Как информирует ТСН, организаторы шоу не стали долго держать интригу и объявили имена партнерш знаменитых мужчин.

К теме Танцы со звездами 2020: список участников танцевального шоу

Так, Сергей Мельник будет танцевать с горячей красавицей Аделиной Дели. В прошлом сезоне ее партнером был рэпер Серега. Футболист признался, что восхищается профессионализмом и красотой танцовщицы, однако она уже успела пообещать звезде, что на тренировках ему придется несладко.

"Не знаю, каким "танцевальным" богам мне надо молиться и благодарить, ведь у меня самая красивая партнерша, чему я невероятно рад! Она профессионал, универсальный танцор. Она сразу меня предупредила: на занятиях не щадит себя, и того же потребует от меня. Надеюсь, спортивная подготовка мне поможет и я справлюсь", – поделился Сергей Мельник.



Сергей Мельник с Аделиной Дели / Фото ТСН

Актер Арам Арзуманян выйдет на паркет с танцовщицей Антониной Руденко, которая будет участвовать в шоу "Танцы со звездами" впервые. Раньше девушка танцевала в балете Раду Поклитару, а впоследствии создавала постановки для украинских телешоу и "Квартала 95".

Звезда сериала "Бешеная свадьба" пошутил, что с партнершей ему не повезло, ведь она во всем лучше него: "танцует круче, растяжка лучше, еще и ростом выше". Однако Арам Арзуманян уже пообещал работать над собой, развиваться и удивлять.

Другие участники шоу "Танцы со звездами"