Символом свята є печиво у вигляді драбинок. Його пекли ще наші предки та роздавали усім членам родини. Вважається, що вони допомагають Ісусу Христу підійматися на небеса. Більше про Вознесіння читайте на сайті LifeStyle 24.

До слова З Вознесінням Господнім: чудові привітання у картинках зі світлим святом

Вознесіння Господнє: історія свята

Згідно з біблійними розповідями, спершу Ісуса Христа розіп'яли на хресті, а потім сталося його воскресіння. Після цього він сорок днів ходив по землі, розмовляв зі своїми учнями та навчав їх. Одного разу разом з апостолами Господь відправився на Єлеонську гору, де прочитав свою останню проповідь. Згодом Син Божий вознісся у небо.

Що не можна робити

Заборонено розпускати плітки, сваритися та лихословити.

Не варто злитися одне на одного та забивати голову негативом.

Не можна ображати людей, брехати та погано поводитися з тваринами.

Рекомендується відкласти важку фізичну працю на інший день.

Народні прикмети

Дощ – до холодного літа.

Якщо щиро попросити про щось у Господа, то бажання здійсниться.

Теплий та сонячний день – до щедрого врожаю.

У свято варто зібрати росу, адже вважається що тоді вона лікує.

Що ще відзначають

Щороку 13 червня відзначається Міжнародний день поширення інформації про альбінізм. Свято у 2015 році започаткувала Організація Об'єднаних Націй. Це захворювання, коли у людини повністю або частково немає пігменту шкіри, очей та волосся. До того ж у неї може бути поганий зір.

Також сьогодні – Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій. Тож вітаємо усіх керівників з професійним святом. Ваша робота – неймовірно складна та важлива, адже включає багато обов'язків.