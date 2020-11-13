За кордоном вже всі почали активно готуватись до Різдва та Нового року, тому компанія Соса-Cola не стала робити виключення. Днями з'явилось нове традиційне відео, яке покажуть у 92 країнах світу.

Режисером нової реклами для бренду Соса-Cola став новозеландський кінотворець Тайка Вайтіті. Останніми роками він прославився режисеруванням таких стрічок, як "Тор 3", "Кролик Джоджо", "Полювання на дикунів".

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"У це Різдво подаруйте те, що можете дати тільки ви. Нехай це буде незграбний відеозв'язок чи просто коротке повідомлення, але приділіть час тим, кого любите. Ось, що робить Різдво насправді найособливішим часом року, незалежно від того, як ви це робите. Де би ви не були, ми сподіваємось, що воно у вас буде чудове. Щасливого Різдва!" – йдеться у привітанні Соса-Cola в ютубі.

Головним героєм реклами став батько, який багато працює та рідко бачиться з дружиною та донькою. У черговий раз, коли він відправився на роботу, донька попросила його передати Санта Клаусу її лист. Чоловік обіцянки дотримався і через усі випробування все ж зміг доставити послання на Північний полюс. Але у фініші відео усіх чекає справжня несподіванка.

Різдвяна реклама Соса-Cola 2020: дивіться відео онлайн