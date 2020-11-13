За рубежом уже все начали активно готовиться к Рождеству и Новому году, поэтому компания Соса-Cola не стала делать исключения. На днях появилось новое традиционное видео, которое покажут в 92 странах мира.

Режиссером новой рекламы для бренда Соса-Cola стал новозеландский кинопроизводитель Тайка Вайтити. В последние годы он прославился режиссированием таких лент, как "Тор 3", "Кролик Джоджо", "Охота на дикарей".

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"В это Рождество подарите то, что можете дать только вы. Пусть это будет несуразная видеосвязь или просто короткое сообщение, но уделите время тем, кого любите. Вот, что делает Рождество на самом деле самым особенным временем года, независимо от того, как вы это делаете. Где бы вы ни были, мы надеемся, что оно у вас будет замечательное. Счастливого Рождества!" – говорится в поздравлении Соса-Cola в ютубе.

Главным героем рекламы стал отец, который много работает и редко видится с женой и дочкой. В очередной раз, когда он отправился на работу, дочь попросила его передать Санта Клаусу ее письмо. Мужчина обещание сдержал и через все испытания все же смог доставить послание на Северный полюс. Но в финише видео всех ждет настоящая неожиданность.

Рождественская реклама Соса-Cola 2020: смотрите видео онлайн